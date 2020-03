Massimo Sarti

MILANO «Porte chiuse come unica via per finire la serie A». Parole dell'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta nel cuore di un mercoledì con il nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che consentirà al massimo campionato di calcio (e in generale a tutto lo sport) di proseguire solo con impianti vuoti sino a venerdì 3 aprile 2020, in tutta Italia (salvo nelle cosiddette zone rosse), a causa dell'emergenza Coronavirus. Le indicazioni degli scienziati, fatte proprie dal premier Giuseppe Conte (compreso l'obbligo di controlli da parte dei medici delle società su atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori per contenere il rischio di contagi), hanno di fatto posto fine d'imperio al balletto sui recuperi. Oggi è atteso il comunicato della Lega di A, ma il torneo riprenderà con le sei partite della 26ª giornata non disputate lo scorso fine settimana. Si dovrebbe ripartire sabato alle 20,45 con Sampdoria-Verona. Poi domenica alle 12,30 con Milan-Genoa, alle 15 con Parma-Spal e Sassuolo-Brescia, alle 18 con Udinese-Fiorentina e alle 20,45 Juventus-Inter.

La giornata di ieri era iniziata con la decisione del Prefetto di Napoli Marco Valentini di rinviare il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra i partenopei e l'Inter di questa sera al San Paolo, sulla falsariga del medesimo provvedimento emesso martedì a Torino per Juventus-Milan. Recuperare le due gare sarà un bel rebus, soprattutto se le squadre di Gennaro Gattuso, Maurizio Sarri e Antonio Conte dovessero fare ancora tanta strada in Europa. Per l'Inter c'è anche il mistero dell'incontro di San Siro con la Sampdoria cancellato il 23 febbraio e ancora senza un'idea di nuova data. Partita che i nerazzurri avrebbero voluto giocare prima di recuperare la trasferta di Torino con la Juve. Ma il presidente Steven Zhang (che ha donato 100mila euro all'ospedale Sacco di Milano) e Marotta si sono dovuti adeguare alla maggioranza dei 19 club favorevoli all'accordo di lunedì tra Lega e Figc e avallato dal consiglio di Lega svoltosi ieri a Roma al Coni, mentre l'assemblea non si è potuta costituire per mancanza del numero legale.

Il provvedimento del Governo avrà ovviamente effetti anche su Champions ed Europa League. A porte chiuse, in ordine cronologico, Inter-Getafe di giovedì 12 marzo, Juventus-Lione di martedì 17 e Roma-Siviglia di giovedì 19. Inoltre le autorità della Comunità valenciana hanno recepito le raccomandazioni di Madrid e disposto che lo stadio Mestalla sia vuoto in occasione di Valencia-Atalanta di martedì 10 in Champions.

