Massimo Sarti MILANO - Poker di vittorie consecutive per l'Inter con un poker

MILANO - Poker di vittorie consecutive per l'Inter con un poker al Rapid Vienna; 4-0 e nessun problema a San Siro per i nerazzurri, che volano agli ottavi di Europa League, riconquistati dopo 4 anni di astinenza. Allora il Wolfsburg eliminò la squadra di Roberto Mancini. Adesso Luciano Spalletti attende l'odierno sorteggio di Nyon (ore 13): integrale ed insidioso, a cominciare dal possibile derby con il Napoli. Da evitare anche Chelsea, Arsenal, Valencia, Siviglia, Zenit San Pietroburgo ed Eintracht Francoforte. Le altre nell'urna saranno Dinamo Zagabria, Salisburgo, Villarreal, Benfica, Rennes, Krasnodar, Dynamo Kiev e Slavia Praga. «In 4-5 sono più forti, se ne incontriamo altre è meglio. Ma di lì bisogna passare. I calciatori sono stati attenti e professionali. La squadra sta migliorando e sta facendo meno errori», afferma il tecnico di Certaldo.

Due gol per tempo per l'Inter: apre Vecino all'11, raddoppia Ranocchia al 18' con un tiro al volo dalla distanza, da attaccante consumato. Come era stato inserito da Spalletti nella sfortunata e disperata partita di campionato con il Bologna di inizio mese: «Io cerco di dimostrare tutto il mio valore in settimana, anche se gioco poco, per il bene della squadra e dell'Inter. E credo che i miei compagni mi vogliamo bene», afferma il difensore, la cui esultanza con la mano battuta sul cuore viene apprezzata dal Meazza.

Nella ripresa scavetto in contropiede di Perisic all'80' e sigillo conclusivo di Politano su assist del croato, autore di un'altra prova convincente dopo quella con la Samp.

E come domenica, in occasione del match con i blucerchiati, Mauro Icardi è in tribuna al fianco della moglie-agente Wanda Nara, che nella tarda serata di mercoledì aveva pubblicato su Instagram un messaggio criptico: «Ignora quando ti criticano ascolta quando ti consigliano ed allontanati quando non ti danno valore».

«Icardi? Diamo forza a chi sta giocando», ribadisce Spalletti. Dall'ad Beppe Marotta poche parole, anche a proposito delle condizioni dell'argentino, all'indomani della risonanza magnetica senza significative variazioni rispetto agli esami eseguiti prima di inizio stagione: «Siamo fiduciosi in un suo ritorno quanto prima, quando si riprenderà da questo fastidio». Poi un riferimento al recente passato personale («Non mi sono spaventato quando ho accettato l'Inter e non mi spavento adesso») ed uno al prossimo futuro: «Godin? Siamo molto avanti nella trattativa. Credo che quanto prima arriveremo ad una comunicazione ufficiale».

