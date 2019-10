Massimo Sarti

MILANO - Perdere così fa male! Per oltre un tempo gli applausi del Camp Nou sono tutti per l'Inter, che segna dopo 121 secondi con una gran percussione di Lautaro Martinez e meriterebbe almeno il doppio vantaggio sul Barcellona. Che nella ripresa, però, trova due capolavori di Luis Suarez per ribaltare il punteggio e per infliggere ai nerazzurri un 2-1 immeritato.

Ma, purtroppo per Antonio Conte, tremendamente reale. E la situazione nel gruppo F di Champions League si fa subito difficile: il Barça vola a 4 punti insieme al Borussia Dortmund, che nell'altro match di questa seconda giornata espugna 0-2 il campo dello Slavia Praga.

I cechi e l'Inter restano a quota 1, con Handanovic e compagni appesi ora al doppio scontro consecutivo con i tedeschi (il 23 ottobre a San Siro, il 5 novembre in Germania) per sperare in una qualificazione già complicata. «La situazione è compromessa. Avremmo dovuto ammazzare la partita nel primo tempo. Abbiamo messo in difficoltà il Barcellona.

Nella ripresa la loro qualità e un nostro leggero calo fisico hanno fatto la differenza. Ma la sconfitta non è giusta», afferma Conte. Amaro con la direzione dell'arbitro sloveno Skomina: «Ho visto alcune situazioni non indirizzate nella giusta maniera sin dall'inizio. Rigore su Sensi nella ripresa? Non parlo solo di quello. Sulla casacca anche loro hanno scritto rispetto. Che deve essere reciproco».

La zampata del Toro fa tornare l'Inter in gol al Camp Nou dopo quasi 50 anni. Ma nessuno si accontenta e con lo stesso Lautaro, Sensi e Barella i nerazzurri (seppur in maglia celeste in Catalogna) creano almeno altre quattro limpide occasioni per passare di nuovo, con Ter Stegen a compiere una strepitosa parata su Martinez. Il Barcellona cambia quando entra Arturo Vidal, perno della Juve di Conte e che il salentino non disdegnerebbe di riallenare in nerazzurro. Il cileno al 58' chiama Suarez a un'acrobazia dal limite per il pareggio. Il bis all'84', dopo incertezza di Godin e dopo l'unico vero lampo di Leo Messi, schierato dall'inizio da Valverde nonostante la pretattica della vigilia. «Siamo venuti qui per vincere. Abbiamo giocato con buona personalità, ma rimane la tristezza», afferma Nicolò Barella.

