Massimo Sarti

MILANO - Non si è schiodato lo 0-0 tra Eintracht Francoforte e Inter nell'andata degli ottavi di Europa League giocata nella splendida cornice della Commerzbank-Arena. Handanovic (attento sulle conclusioni di Hinteregger, Jovic e Gacinovic) e compagni, pur soffrendo soprattutto nella ripresa, hanno avuto il grande merito di lasciare a secco il miglior attacco della competizione, che nelle 4 precedenti gare casalinghe aveva segnato ben 14 reti. «La squadra ha giocato con autorità e personalità, soprattutto nell'impatto alla partita, che era difficilissimo», ha detto Luciano Spalletti, che ieri ha compiuto 60 anni.

I nerazzurri hanno avuto però anche l'enorme demerito di sbagliare l'occasione più clamorosa per segnare ed indirizzare in maniera diversa partita e, forse, qualificazione. Al 22' Brozovic si è infatti fatto parare un rigore da Trapp, prestato dal Psg all'Eintracht dopo l'arrivo in Francia di Buffon. Il croato non ha concretizzato il mezzo regalo dell'arbitro Collum, perché la spinta dell'ex Udinese e Chievo Gelson Fernandes ai danni di Lautaro Martinez è apparsa ai più veniale. «Si va a scegliere anche in base alle sensazioni. Ha voluto batterlo convinto, è giusto così. Ottimo approccio della squadfra», ha aggiunto Spalletti. Visto il metro del rivedibile fischietto scozzese, ha rischiato molto D'Ambrosio al 52', contrastando in area Haller. Tutto regolare, con allontanamento per proteste del tecnico di casa Hutter.

L'Inter per passare il turno dovrà vincere nel ritorno di San Siro: qualsiasi pareggio, infatti, qualificherebbe i tedeschi. Giovedì prossimo Spalletti dovrà rinunciare ad Asamoah e Lautaro Martinez, che saranno squalificati dopo le ammonizioni ricevute (sfortunata quella del ghanese, ingenua quella dell'argentino) in regime di diffida.

Dopo lo stop di mercoledì di Nainggolan, saranno da valutare le condizioni di Perisic, uscito al 58' per un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra. «Pensiamo di poterlo recuperare in breve tempo», ha osservato Spalletti. Ricordando le assenze dalla lista Uefa di Dalbert, Gagliardini e Joao Mario, le speranze del tecnico di Certaldo sono riposte nel recupero di Keita e nelle abilità diplomatiche della società per risolvere in fretta il caso Icardi.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA