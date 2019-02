Massimo Sarti

MILANO - Nessun inciampo austriaco per l'Inter senza Mauro Icardi. Come a Parma, è stato il connazionale e amico Lautaro Martinez a dare ai nerazzurri il successo a Vienna in casa del Rapid, con un rigore prima guadagnato (ingenuo fallo di Thurnwald) e poi trasformato al 39'. La settima rete stagionale, la prima in campo internazionale, del Toro (a bersaglio in due gare consecutive, non era ancora capitato), ha già notevolmente avvicinato la squadra di Luciano Spalletti agli ottavi di finale di Europa League.

All'Inter basterà un pareggio nel ritorno di giovedì prossimo a San Siro, contro un avversario tutt'altro che trascendentale. Per batterlo all'andata è bastata un'Inter a scartamento ridotto. Ma le priorità, dopo ore di caos, erano altre. «Potevamo fare meglio, ma nel complesso è stata una buona prova. Erano importanti prestazione e risultato», ha detto Spalletti. Che oggi parlerà con Icardi ad Appiano Gentile, dopo il cambio di proprietario della fascia di capitano e dopo il no del calciatore alla trasferta di ieri.

«Per me non ci saranno problemi, però vedremo all'atto dell'incontro. Penso che lui reagirà nella maniera professionale quale deve essere». E Maurito ieri mattina si è presentato ad Appiano per svolgere una fisioterapia come postata sui social e un messaggio alla moglie Wanda nara per San Valentino... Ma ieri sera ecco il post sui social dell'ex capitano, alle 22,10: «Meglio stare zitti che apparire idioti...».

Tornando a Vienna, nella ripresa l'Inter ha mancato il possibile raddoppio con Vecino e Nainggolan. Ma ha anche rischiato in occasione di una girata ravvicinata del neo entrato Knasmullner (con trascorsi nelle giovanili nerazzurre), alzata in angolo da capitan Samir Handanovic, osannato dai tifosi presenti a Vienna: «I cori fanno piacere. Fascia inaspettata, ma non dobbiamo parlare dei singoli. Conta solo l'Inter, dobbiamo concentrarci solo sulle prossime partite».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA