MILANO - Nella giornata in cui la cosiddetta cordata Gianluca Vialli, ossia la CalcioInvest dei magnati Jamie Dinan e Alex Knaster, si è ritirata dalla trattativa per l'acquisto della Sampdoria da Massimo Ferrero, è diventata ufficiale anche la separazione tra il club blucerchiato ed Eusebio Di Francesco. Sampdoria ultima in classifica dopo sette giornate, con una sola vittoria e sei sconfitte. Impossibile andare avanti insieme. Le parti si sono accordate su una rescissione consensuale del contratto triennale firmato solamente pochi mesi fa. Secondo quanto filtra, Di Francesco riceverebbe il primo anno di stipendio, pari a circa 1,8 milioni di euro netti.

Al suo posto potrebbe tornare Giuseppe Iachini, artefice del ritorno in A dei blucerchiati nel 2012 e reduce dalla parentesi della scorsa stagione ad Empoli, quando sostituì e venne poi sostituito dopo l'esonero da Aurelio Andreazzoli. Ora al Genoa ed a sua volta in bilico, con il Grifone penultimo a quota 5 punti e davanti solamente alla Samp. Una situazione che sinistramente, per il calcio genovese, ricorda il termine del campionato 1973-74, quando il Genoa ultimo e la Samp (penalizzata di 3 punti) penultima, caddero in B sul campo insieme al Foggia, con i blucerchiati successivamente ripescati per la retrocessione a tavolino del Verona, per illecito sportivo. Tra le due ipotesi all'ombra della Lanterna, Stefano Pioli sembrerebbe maggiormente orientato verso il Genoa. Ma con l'opportunità Milan che, ovviamente, cambierebbe ancora le carte in tavola.

Hanno invece corroborato la loro posizione Leonardo Semplici alla Spal, ma soprattutto Vincenzo Montella, che con la Fiorentina aveva iniziato il torneo in maniera deficitaria ma che, a partire dal bel pareggio al Franchi con la Juventus, ha centrato 11 punti in 5 giornate ed è reduce da 3 vittorie consecutive. L'ultima vittima dei viola è stata l'Udinese. Situazione da monitorare quella di Igor Tudor, al pari di quella di Roberto De Zerbi al Sassuolo.

Il club neroverde era presente ieri al gran completo presso il Duomo di Milano per i funerali di patron Giorgio Squinzi. Tra gli ex del Sassuolo che sono intervenuti c'era anche Massimiliano Allegri. L'allenatore livornese ha scelto un anno sabbatico dopo l'addio alla Juventus, ma la stampa inglese lo ha associato ultimamente alla panchina del Tottenham e del Manchester United.

Martedì 8 Ottobre 2019, 05:01

