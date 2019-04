Massimo Sarti

MILANO - «Mettiamoci tutto alle spalle. Dobbiamo essere squadra e vincere, senza alibi». Il messaggio pre-partita dell'amministratore delegato Beppe Marotta è stato recepito al 100% dalla prima Inter dopo il ritorno in campo di Mauro Icardi, corsara nettamente a Marassi sul Genoa, con uno 0-4 che ha fatto il paio con il 5-0 già rifilato ai rossoblù a San Siro.

Ma soprattutto con i risultati non pieni (in attesa, stasera, dell'Atalanta) delle rivali per la corsa a un posto in Champions League. I nerazzurri hanno rafforzato il terzo posto scattando a +4 sul Milan ed a +8 sul quartetto formato da Lazio (che ha una partita in meno), Atalanta, Roma e Torino.

Come previsto, Icardi è stato fischiato e insultato dal riscaldamento dagli ultras dell'Inter presenti a Marassi. Lui ha risposto con un palo, la rete su rigore al 40' (con espulsione procurata di Romero) dello 0-2 e l'assist al 54' per lo 0-3 proprio di Perisic. L'ex capitano non giocava dal 9 febbraio a Parma, mentre il 13 era arrivata la decisione della società di togliergli la fascia, con l'autoesclusione dalla trasferta di Europa League di Vienna che ha fatto iniziare il periodo di stop e di polemiche. Maurito, che in campionato non segnava dallo scorso 15 dicembre, a San Siro con l'Udinese, ha anche raggiunto Christian Vieri a 123 centri all'ottavo posto della classifica all-time del club. «Siamo orgogliosi e sempre con te», ha twittato la moglie-agente Wanda Nara,

Il tabellino è stato completato da Gagliardini (15' e 81'): doppietta al Genoa, esattamente come all'andata. «L'abbraccio a Icardi dopo il suo gol? Dobbiamo dare tutto per l'Inter in campo, per andare in Champions. Poi le cose dello spogliatoio sono nostre. Lui ha dimostrato di tenere all'Inter e conta quello», ha detto Radja Nainggolan, altra possibile importante addizione per Luciano Spalletti in vista della volata conclusiva. «Abbiamo ripristinato tutto. La prestazione della squadra è stata ottima e matura», ha dichiarato l'allenatore di Certaldo. Icardi? Ha fatto una buona partita e poteva fare anche meglio. Tutti hanno messo l'Inter davanti, tutti hanno fatto un passo dopo che lui ha pagato quello che doveva pagare. Ora abbiamo un attaccante in più».

