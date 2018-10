Martedì 16 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO Le azzurre dell'Italvolley sono tra le migliori quattro al mondo dopo il palpitante 3-2 di Nagoya sulle padrone di casa del Giappone, decimo successo su dieci partite per le ragazze di Davide Mazzanti, che per il suo 42° compleanno ha ricevuto in regalo un posto in semifinale. Oggi, alle 9,10 ora italiana, la sfida alla Serbia (a sua volta già qualificata) chiuderà il mini-girone delle Final-six. Poi Cristina Chirichella e compagne guarderanno il match tra le due possibili avversarie nella semifinale di venerdì a Yokohama, ovvero Cina (già battuta 3-1 dalle azzurre nella prima fase) ed Olanda, che hanno estromesso le campionesse uscenti degli Stati Uniti.«Un grazie alle azzurre della pallavolo, stanno conducendo un Mondiale strepitoso»: parole del Capo dello Stato Sergio Mattarella che, impegnato al Quirinale con la Nazionale maggiore di calcio in occasione dei 120 anni della Figc, non ha fatto mancare il proprio pensiero per l'Italvolley. Almeno eguagliato il quarto posto della rassegna iridata di casa del 2014. Ma il sogno è emulare l'oro in Germania del 2002.Dopo un ottimo primo set per le azzurre (25-20), nel secondo le nipponiche hanno cominciato a difendere pure l'indifendibile e ad inceppare le bocche di fuoco avversarie, prevalendo 22-25. Terzo set (25-21) ancora per l'Italia, che ha invece a metà quarto parziale pagato un passaggio a vuoto, sino al 19-25 per il Giappone. Pericolosissimo il tie-break contro le paladine di casa, chiuso però sul 15-13 dalle azzurre, trascinate dai 36 punti di Paola Egonu, 19enne nata a Cittadella (Padova) da famiglia nigeriana e miglior attaccante di tutti i Mondiali. Decisivi anche gli ultimi dei 19 punti di Miriam Sylla, 23enne nata a Palermo da genitori ivoriani. Le giovani terribili dell'Italvolley non vogliono fermarsi qui. «Siamo tutti circondati da grande attenzione e da mille emozioni», ha detto il ct Mazzanti. «Il mio compleanno? La torta è in frigo, manca la ciliegina per festeggiare».riproduzione riservata ®