MILANO - La partita di Masnago del 14 ottobre 1990 entrò nella storia del basket italiano per la sfida ufficiale tra un giovanissimo (neppure 17 anni) Andrea Meneghin con la maglia di Varese e l'ultra quarantenne papà Dino, che ancora faceva a sportellate sotto canestro con Trieste. E che stasera vedrà ritirata per sempre la propria maglia n. 11 dell'Olimpia Milano, nell'intervallo del match di Eurolega al Forum di Assago tra AX Armani Exchange e gli israeliani del Maccabi Tel Aviv. Al commento tecnico in tv della serata (diretta Eurosport2 ed Eurosport Player dalle ore 20,45) ci sarà proprio il figlio Andrea, che a sua volta ha saputo lasciare il segno nel basket tricolore e internazionale. «Il ritiro della maglietta, a fianco del n. 8 di D'Antoni e del n. 18 di Kenney, è il massimo riconoscimento che una società può regalare ad un suo giocatore. «Sono contento per lui, sarà una cerimonia strameritata, una gioia infinita. Non solo perché ha alzato a Milano tutti i trofei, ma perché ha incarnato alla perfezione lo spirito del club e dei suoi tifosi», ha detto Andrea. Che in un video postato dalla tv dell'Olimpia ha definito il padre «il più grande di sempre».

Giusto però parlare anche di Andrea, non solo per il magico 1999: scudetto della stella e Supercoppa Italiana a Varese, titolo europeo con la Nazionale a Parigi, a 16 anni dall'oro continentale di papà Dino a Nantes e con papà Dino team manager azzurro. A parte due stagioni alla Fortitudo Bologna, Andrea è diventato un idolo, una bandiera a Varese, con la stessa 11 che il padre aveva indossato già a inizio carriera con le mitiche Ignis e Mobilgirgi. Anche in quel caso vincendo tutto. E se anche Varese decidesse di non dare più ad altri la 11 di famiglia? «Una cosa del genere sarebbe un onore per chiunque, ma non deve essere il giocatore a suggerire l'idea. Deve essere un'iniziativa della società. Che avviene in casi eccezionali, come per mio padre». Oggi il 45enne Andrea fa felicemente «il marito, il papà e il commentatore: un'esperienza che mi impegna molto e mi piace parecchio. Milano può vincere l'Eurolega? L'obiettivo sono i play-off, poi si può fare un pensierino anche alle final four». Per la cronaca, l'ultima Coppa dei Campioni delle Scarpette Rosse la alzò papà Dino nel 1988.

Martedì 19 Novembre 2019, 05:01

