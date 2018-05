Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - La Juventus rappresenta per il Milan un autentico tabù in Coppa Italia: l'ultima vittoria rossonera sulla Signora in questa manifestazione risale addirittura al 19 giugno 1985, nel ritorno dei quarti di finale, grazie a un gol di Virdis al Comunale di Torino. Il Milan sarebbe poi arrivato sino alla finale persa contro la Sampdoria. In questi quasi 33 anni i bianconeri si sono aggiudicati due finali di Coppa Italia sul Diavolo: nel 1990 (0-0 in casa e 0-1 a San Siro grazie ad una rete di Galia) e nel 2016, con Morata decisivo ai supplementari all'Olimpico di Roma, teatro anche della gara di stasera. Nelle altre due finali tra Juventus e Milan, trionfo rossonero nel 1973 a Roma (6-3 ai rigori dopo l'1-1 al 120'), vittoria bianconera nel 1942 (1-1 a Milano, 4-1 a Torino).La Juventus affronterà la diciottesima finalissima, alla ricerca del tredicesimo successo: soprattutto il quarto consecutivo, tutti con Allegri in panchina. Milan alla finale numero 14 e in lizza per la Coppa Italia numero 6. Il trofeo non viene alzato dai rossoneri dal 2003, dall'era Ancelotti, dopo la doppia sfida (4-1 e 2-2) con la Roma.