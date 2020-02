Massimo Sarti

MILANO - L'istinto sarebbe quello di pensare già a Lazio-Inter di domenica sera, tappa fondamentale nella corsa a tre verso il sogno scudetto. «È una partita che qualsiasi giocatore vorrebbe sempre disputare. Ma prima c'è il Napoli», ricorda però l'ex biancoceleste Stefan De Vrij all'olandese AD Sportwerald. Dopo il derby, proseguono le tre settimane forse decisive per la stagione nerazzurra (sino al match in casa della Juventus di domenica 1° marzo) con l'andata della semifinale di Coppa Italia. Si giocherà stasera contro i partenopei, per la prima volta a San Siro dopo gli scontri del 26 dicembre 2018, che portarono alla morte dell'ultras Daniele Belardinelli.

Ma anche dopo i buu a Koulibaly che costarono all'Inter due partite a porte chiuse. Il Meazza si avvia verso le 60mila presenze.

La vicinanza con il big-match dell'Olimpico e la sontuosa occasione di spezzare il dominio tricolore della Juve potrebbero indurre Antonio Conte a far rifiatare qualche big.

È però altrettanto vero che c'è un titolo a portata di mano. E l'Inter non solleva un trofeo proprio dalla Coppa Italia del 2011. Tanto, troppo tempo fa.

Di certo si rivedrà dal primo minuto Lautaro Martinez, dopo la squalifica scontata con Udinese e Milan.

Il Toro vorrà riprendere il discorso interrotto con il rosso contro il Cagliari, fatto di tre reti nelle ultime quattro gare disputate. Compresa la zampata nell'1-3 rifilato proprio agli azzurri di Rino Gattuso al San Paolo all'Epifania. Martinez decise in extremis anche quel maledetto Inter-Napoli di Santo Stefano.

Sponda Napoli. Gattuso sta pensando all'undici anti-Inter: Manolas e Mertens potrebbero esserci dall'inizio. Un Napoli con il tridente, lì davanti: oltre a Mertens, appunto, Insigne e Callejon. La vittoria della Coppa Italia potrebbe salvare una stagione fin qui maledetta e sfortunata, ma ci sono ancora tante partite per invertire la rotta. Vedremo.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA