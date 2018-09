Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - L'Inter e i suoi tifosi hanno dovuto aspettare 2381 giorni per tornare ad ascoltare l'inebriante musica della Champions League. Ne è valsa però la pena, perché la serata di San Siro sarà a lungo ricordata per la rimonta pazzesca che ha portato i nerazzurri, dall'85' in poi, a risalire contro il Tottenham dallo 0-1 (e da una situazione di prostrazione soprattutto tecnica e psicologica) a un 2-1 vietato ai deboli di cuore. In gol Mauro Icardi e Matias Vecino, due interisti per i quali la parola Champions ha un gusto particolare.Il capitano era all'esordio. Sembrava un debutto da dimenticare, con pochi palloni toccati e zero pericolosità. Invece, Maurito si è sbloccato in stagione inventandosi un destro al volo dalla grande distanza capace di impattare il gol al 53' di Eriksen, complice anche una deviazione di Miranda che ha scavalcato uno sfortunato Handanovic. «L'ambiente nelle ultime settimane era bruttino, ma una vittoria così dà tanta fiducia, tanta forza anche per il campionato. Una partita però non è niente, sabato dovremo giocare con un'altra mentalità», ha detto Icardi.Vecino aveva portato l'Inter in Champions con la rete della vittoria all'Olimpico contro la Lazio. Ha ripreso in discorso al 92', deviando di testa alle spalle di Vorm una sponda aerea di De Vrij e facendo esplodere i 64.123 del Meazza: «Ho segnato ancora io? Forse era destino. Grazie anche allo stadio ci abbiamo creduto sino in fondo. Speriamo di vivere altre emozioni forti, la stagione è ancora lunga», ha aggiunto il centrocampista uruguayano.L'Inter sembrava vittima nuovamente della sindrome Parma, ovvero gol rocambolesco incassato e reazione tutt'altro che efficace, nonostante gli sforzi profusi. «Questo risultato ci lascia una convinzione diversa rispetto al lavoro che stiamo facendo», così Luciano Spalletti. «Icardi? Dobbiamo passare anche dai suoi gol. Il fatto di non aver giocato tutta la gara sabato gli ha giovato».riproduzione riservata ®