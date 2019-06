Massimo Sarti

MILANO - L'appetito vien mangiando e l'Italia Under 20 ha tanta voglia di ottenere la finale del Mondiale in Polonia, un risultato mai raggiunto dagli azzurrini nella rassegna iridata di categoria. L'ostacolo di oggi a Gdynia (calcio d'inizio alle 17,30, diretta tv su Sky) si chiamerà Ucraina. Con la speranza di un risultato diverso rispetto alla semifinale del 2017 in Corea del Sud, quando l'Italia venne sconfitta 3-1 dall'Inghilterra (poi trionfatrice) e relegata alla finalina per il bronzo, vinta ai rigori sull'Uruguay dai ragazzi guidati da Alberico Evani grazie a due penalty parati dall'allora diciassettenne Plizzari.

La storia si sta ripetendo. L'estremo difensore del Milan è uno dei punti di forza di questa Under 20, insieme al bomber interista Andrea Pinamonti (quattro reti). E aspetta di sbloccarsi anche il collega di reparto Gianluca Scamacca. «Sarà una sfida tra collettivi di alto livello. Penso che si parta 50 e 50», ha dichiarato il ct azzurro Paolo Nicolato, impazzito di gioia dopo il 4-2 sul Mali che venerdì ha proiettato gli azzurrini in semifinale. «C'è grande entusiasmo, voglia di fare, emozione. Speriamo di fare una buona gara, daremo sicuramente il massimo. Siamo felici di essere arrivati fin qui, siamo in un momento in cui non bisogna fare calcoli. La miglior vittoria è non aver rimpianti, ci muoviamo su questa linea e daremo tutto quello che abbiamo».

L'altra semifinale (Lublino alle 20,30) sarà Ecuador-Corea del Sud.

