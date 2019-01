Massimo Sarti MILANO - Krysztof Piatek subito nuovo idolo dei tifosi del Milan.

Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Krysztof Piatek subito nuovo idolo dei tifosi del Milan. Con tanti saluti al ricordo già sbiadito di Gonzalo Higuain. E tanti saluti anche al Napoli, battuto 2-0 a San Siro da una doppietta del polacco, che spedisce i rossoneri in semifinale di Coppa Italia, contro la vincente di Inter-Lazio, in programma domani sera alle 21 sempre al Meazza.Piatek esplode con il Diavolo nella stessa competizione che lo aveva rivelato al calcio italiano, con il poker in Genoa-Lecce dello scorso 11 agosto. Sono 8 le sue reti totali in Coppa Italia, ben 21 complessive in 22 gare stagionali. Se il buon giorno si vede dal mattino, il Milan può veramente sperare di aver trovato per il futuro il vero bomber.Che in polacco vuol dire pistolero. Ecco spiegata la particolare esultanza di Piatek, nata a Marassi e inaugurata a San Siro con due centri uno più bello dell'altro, due destri imprendibili per Meret (10' e 27'), da cecchino dell'area di rigore. «Mi aspettavo una notte così. L'avevo detto che ero pronto. Sto bene e voglio solo fare gol. È solo l'inizio e io già penso alla prossima sfida alla Roma». Convinzione e determinazione firmate Piatek. «Ha fatto una gara straordinaria, ma è stato in generale un bellissimo Milan, in gara per 90 minuti», afferma a caldo capitan Alessio Romagnoli, un autentico muro a protezione del doppio vantaggio.Chiude la carrellata di voci Rino Gattuso: «Piatek negli ultimi venti metri è un cecchino. Complimenti però a tutta la squadra. Abbiamo saputo soffrire e abbiamo difeso bene. Ora siamo più solidi».Dall'altra parte il Napoli si fa doppiamente sorprendere in difesa. E continua a litigare con la porta avversaria. In particolare Lorenzo Insigne, che non segna addirittura dal 6 novembre in Champions al Psg, Nella ripresa è poi quasi un assedio continuo, che produce un paio di mischie pericolose e un tiro di Ounas respinto dal sempre attento Gigio Donnarumma. Non molto di più. Carlo Ancelotti termina con 5 uomini offensivi in campo contemporaneamente, ma senza alcun risultato tangibile.Ancora cori di discriminazione territoriale partiti dalla Curva Sud rossonera e indirizzati ai tifosi napoletani. Più meno gli stessi scanditi sabato sera prima e dopo lo 0-0 di campionato, costati al Milan ieri un'ammenda di 15mila euro, comminata dal giudice sportivo.