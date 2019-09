Massimo Sarti

MILANO - Il primo inciampo stagionale dell'Inter avviene in Champions League, a San Siro, contro l'avversario sulla carta meno insidioso del gruppo F. A questo punto solo sulla carta. Perché lo Slavia Praga impone l'1-1 ai nerazzurri (in campo con la terza maglia nera: di fatto...) e fa festa con i tantissimi tifosi assiepati al Terzo Anello Blu. E chissà cosa sarebbe successo se i cechi fossero riusciti a mantenere il vantaggio ottenuto al 63' con un tocco ravvicinato dell'attaccante nigeriano Olayinka, dopo respinta di Handanovic su botta del neo entrato Zeleny, jolly capace di dare brio ad uno Slavia già ben tignoso.

Che può rimpiangere le occasioni mancate per lo 0-2, sino alla rete di Barella al secondo degli otto minuti di recupero concessi nella ripresa dall'arbitro francese Buquet. L'ex cagliaritano mette nel sacco una palla vagante dopo una punizione di Sensi finita sulla traversa. «L'importante è averla ripresa. Dobbiamo crescere, ma siamo forti e ce la giocheremo con tutti sino in fondo, provando a passare. Saranno altre battaglie», afferma proprio Barella.

Dopo l'1-1 è un forcing per cercare di ripetere il sorpasso sul Tottenham di 12 mesi fa. Romelu Lukaku, al termine di una gara faticosa e faticata, non riesce a fare il Vecino e si fa deviare una zuccata da un eccelso balzo del portiere Kolar. L'assistente Debart sbandiera un offside che forse il Var avrebbe sbugiardato in caso di gol. Ma con il senno di poi...

Questa la disamina di un infuriato Antonio Conte: «Ci hanno aggredito e abbiamo fatto fatica. Non sono soddisfatto della prestazione e il primo responsabile sono io. Non ho inciso come avrei dovuto sia nelle scelte iniziali, sia nel far capire che tipo di partita saremmo andati a giocare. Non è questo il calcio per cui ci alleniamo: non abbiamo fatto vedere proprio nulla. Dobbiamo migliorare anche dal punto di vista della personalità quando ci troviamo in difficoltà».

Nell'altra sfida del girone nessuna rete: Borussia Dortmund-Barcellona 0-0.

Mercoledì 18 Settembre 2019, 05:01

