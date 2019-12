Massimo Sarti

MILANO - Il più giovane di tutti ha gelato San Siro e ha cancellato l'Inter dalla Champions League. Ansu Fati, talento nato in Guinea e naturalizzato spagnolo, 17 anni compiuti lo scorso 31 ottobre, ha segnato all'87' con un sinistro chirurgico (2' dopo essere entrato) la rete dell'1-2 per il Barcellona baby, non solo senza Messi e Piqué, ma imbottito di seconde linee e di canterani.

Nel primo tempo al 23' rete di Carles Perez (dopo erroraccio di Godin) e pari al 44' di Romalu Lukaku, a sfruttare una gran palla difesa da Lautaro Martinez. Neppure l'1-1 sarebbe bastato per acciuffare gli ottavi, ma i nerazzurri erano reduci da una lunga fase del secondo tempo in cui avevano sì sprecato, dando però la sensazione che prima o poi il gol qualificazione sarebbe arrivato.

Niente di tutto questo, nonostante un finale a trazione anteriore con l'ingresso pure di Politano ed Esposito (di poco più anziano rispetto ad Ansu Fati). «Ci sono mancati cinismo e precisione per concretizzare. Nulla però da rimproverare ai ragazzi, che hanno dato tutto in un momento di emergenza. Sono dispiaciuto per i calciatori e i tifosi. Nel girone, per le prestazioni fatte, avremmo meritato qualcosa in più. C'era tanta voglia di passare. C'è delusione, un ko che fa male, ma dobbiamo subito rialzare la testa», ha detto Antonio Conte.

Lukaku ha mancato le due occasioni più clamorose (una per tempo), in una serata beffarda per l'annullamento di tre reti (due del belga e una di Lautaro) per fuorigioco. Tre volte urlo strozzato, in campo e sugli spalti.

A febbraio in Champions giocherà, oltre al Barcellona, il Dortmund, che ha battuto 2-1 in Germania lo Slavia Praga. Inter relegata in Europa League esattamente come 12 mesi fa, quando a condannare Luciano Spalletti fu l'1-1 sempre del Meazza con il Psv Eindhoven. Questa volta l'amarezza (anche per l'andamento generale del girone, dal pari interno con lo Slavia alle rimonte incassate al Camp Nou e a Dortmund) è toccata a Conte, cui non può bastare l'applauso del pubblico a fine gara per l'impegno di squadra prima in campionato con i ricambi ridotti all'osso. Ma ancora una volta fuori presto dall'Europa che conta.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 11 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA