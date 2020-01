Massimo Sarti

MILANO Il Milan si aggrappa a Zlatan Ibrahmovic per ritrovare la vittoria e soprattutto la via della rete, rimasta ancora smarrita lunedì a San Siro contro la Sampdoria, nel giorno dell'esordio bis dell'attaccante svedese in rossonero. A Cagliari sabato pomeriggio Ibra dovrebbe partire titolare e, in caso di segnatura, diventerebbe a 38 anni e 100 giorni il quinto marcatore più anziano della storia del Diavolo in A. E, soprattutto, il cannoniere meno giovane dell'attuale massima serie. Dove il nonno bomber sembra andare particolarmente di moda.

Il prossimo 27 luglio Goran Pandev compirà 37 anni: sabato ha regalato all'86' i tre punti al Genoa contro il Sassuolo, rendendo felice il debutto di Davide Nicola sulla panchina del Grifone. Il macedone è giunto a 4 reti ed ha timbrato il cartellino nelle ultime due gare di campionato in cui ha giocato. Esattamente come Giampaolo Pazzini, 36 anni il prossimo 2 agosto. Il bomber di Pescia è tornato a fare la voce grossa e alla vigilia dell'Epifania ha dato il là allo 0-2 dell'Hellas Verona in casa della Spal. In attesa di Ibra, il vecchietto terribile dell'attuale serie A resta Rodrigo Palacio, cui Sinisa Mihajlovic sta regalando al Bologna una seconda (o terza...) giovinezza: 5 reti per il trenza, che il 5 febbraio taglierà il traguardo delle 38 primavere.

Palacio compie gli anni lo stesso giorno di Cristiano Ronaldo. Per il fenomeno della Juventus saranno 35 tra meno di un mese. Non sia considerato lesa maestà l'inserimento del portoghese tra i bomber che cominciano ad essere attempati. D'altra parte la carta d'identità non mente e CR7 ha tutta l'intenzione di segnare tanto e ancora per molto tempo. La tripletta al Cagliari è stato un segnale inequivocabile. Un esempio per Ronaldo può essere Fabio Quagliarella, diventato capocannoniere del passato campionato a 36 anni suonati. Il 31 gennaio l'attaccante della Sampdoria spegnerà 37 candeline, nel bel mezzo di una stagione tutt'altro che semplice (sinora appena 4gol tra serie A e Coppa Italia), ma con nessuna intenzione di abdicare al tempo che passa.

A proposito di campioni stagionati, i tifosi della Fiorentina sperano di rivedere al più presto (si parla di marzo) Franck Ribery, 37 anni ad aprile ed autore di due reti prima di essere fermato a dicembre da un infortunio alla caviglia destra. Il club dei nonni bomber è quindi sempre più nutrito. E Ibra smania per arricchirlo ulteriormente e il più presto possibile.

Giovedì 9 Gennaio 2020, 05:01

