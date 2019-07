Massimo Sarti

MILANO Il calcio ufficiale riaccende i motori e sarà una lunga seconda parte d'estate nella quale i sogni dei tifosi avranno le primissime conferme. O le primissime delusioni. Partiamo dal Torino, catapultato in Europa League dall'esclusione del Milan per il Fair Play Finanziario: i granata sperano di essere impegnati tutti i giovedì d'agosto per arrivare ad essere protagonisti del sorteggio dei gironi (dove entreranno in ballo anche Roma e Lazio) di venerdì 30 a Montecarlo. Sempre al Grimaldi Forum, il giorno prima, le attesissime urne per i gruppi di Champions League di Juventus (all'ennesimo assalto alla coppa dalle grandi orecchie), Napoli, Inter e Atalanta. Con le due squadre lombarde che condivideranno la casa di San Siro. Il primo titolo, la Supercoppa Europea, sarà assegnato mercoledì 14 agosto a Istanbul nel derby inglese tra Liverpool e Chelsea.

Venendo ai campionati, la serie A (calendario lunedì prossimo) avrà gli anticipi della prima giornata fissati per sabato 24 agosto. Nello stesso fine settimana (open day venerdì 23) sarà al via anche la B, tornata a 20 squadre. Due turni in campo e poi pausa per le Nazionali. Tornerà la caccia a Euro2020 per l'Italia di Roberto Mancini, ancora a punteggio pieno nel gruppo J. Gli azzurri giocheranno in Armenia giovedì 5 settembre e in Finlandia domenica 8.

Agosto sarà costellato dalle prime partite ad eliminazione diretta di Coppa Italia: domenica 4 (salvo anticipi e posticipi) con le squadre di C e D, l'11 con l'ingresso delle compagini di B e il 18 delle 12 di A non teste di serie.

La nostra serie A sarà l'ultimo dei maggiori tornei europei a rimettersi in cammino. Già venerdì 9 agosto Liverpool-Norwich City e Monaco-Lione daranno il via alla Premier League inglese e alla Ligue1 francese. Venerdì 16 i campioni in carica del Barcellona inaugureranno la Liga spagnola in casa dell'Athletic Bilbao. In contemporanea, farà lo stesso il Bayern Monaco All'Allianz Arena contro l'Herta Berlino, tagliando il nastro alla nuova Bundesliga tedesca. Insomma, un'estate calcistica per tutti i gusti.

riproduzione riservata ®

Venerdì 26 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA