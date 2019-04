Massimo Sarti

MILANO - I propositi di riscossa del Milan restano impigliati nell'Udinese, nella sfortuna e in una qualità di gioco ben lontana dai momenti migliori. A San Siro finisce 1-1. I rossoneri muovono sì la classifica dopo gli stop con Inter e Sampdoria, ma vanno avanti piano. Troppo piano. Al termine di questa giornata il Diavolo potrebbe ritrovarsi la Roma a -2, nonché Atalanta e Lazio -1. Senza dimenticarsi del recupero dei biancocelesti il 17 aprile all'Olimpico proprio contro i friulani, rigenerati dalla cura Igor Tudor: 4 punti in 2 gare e salvezza più vicina.

Al Milan non basta il ventesimo gol in campionato (il nono Coppa Italia compresa da quando è arrivato al Milan) di Piatek, che batte Musso di testa al secondo tentativo dopo assist di Cutrone. Nella ripresa Opoku nega il raddoppio al polacco su azione d'angolo, ma i rossoneri si fanno trovare scoperti e subiscono la 4x100 udinese. Ripartenza velocissima aperta dal neo entrato Okaka, proseguita da Fofana e chiusa da Lasagna al 65'. Nel finale l'Udinese ha anche le occasioni per il colpaccio, mentre il forcing confuso del Milan produce solo un sinistro centrale di Castillejo. «È un momento così. Anche a livello fisico abbiamo fatto poco. Troppa fatica. Abbiamo giocato con il freno a mano tirato, anche sul piano mentale. Non bisogna mollare. Dobbiamo recuperare le energie ed evitare di darci le martellate da soli», afferma Rino Gattuso, che appare più preoccupato rispetto alla vigilia.

Il progetto di Paquetà trequartista dietro a Piatek e Cutrone viene interrotto da una distorsione alla caviglia destra. Al 41' entra Castillejo, ben altro tipo di giocatore.

«Abbiamo provato qualcosa di nuovo perché dovevamo vincere, ma in un giorno e mezzo non si può avere la stessa fluidità di uno schema utilizzato da tempo», aggiunge Gattuso. Il brasiliano esce dallo stadio in stampelle ed è inevitabilmente in dubbio per la sfida di Torino con la Juve di sabato.

Esattamente come Gigio Donnarumma, fuori (per Reina) dopo appena 11' per un problema ai flessori della coscia destra. Giorni davvero da dimenticare per il portiere del Diavolo, dopo l'erroraccio di Marassi.

Da verificare anche Kessie (infiammazione ad un ginocchio) e Suso (botta al collo del piede), out del tutto contro l'Udinese.

