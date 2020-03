Massimo Sarti

MILANO I playoff per assegnare lo scudetto del calcio. Quella che è stata da sempre considerata quasi un'eresia, potrebbe essere forzatamente sdoganata per colpa dell'emergenza Coronavirus. Dopo l'apertura da parte del presidente Figc Gabriele Gravina, è una delle ipotesi al vaglio in caso, al termine del 3 aprile, non si potesse riprendere subito a giocare. Il Consiglio Federale, svoltosi ieri per lo più a distanza, non è stato infatti quello della decisione sullo stop al pallone, di fatto già stabilito lunedì dal Coni prima e dal Governo poi. È stato il Consiglio nel quale cominciare a capire il dopo. Di tutto il mondo del calcio, con riflettori puntati in particolare sulla serie A. Che al momento si bloccherebbe per due giornate: 24 partite da ricollocare, comprese le quattro della 25ª giornata non disputate il 23 febbraio. Se si ripartisse tra il 4 e il 5 aprile il calendario slitterebbe, con la possibilità di sfruttare tutte le date utili per terminare il torneo entro il 31 maggio. Sarebbe un ostacolo a questo intento la prosecuzione delle italiane nel cammino in Europa e Champions League, sino alle finali, rispettivamente del 27 e del 30 maggio. Senza dimenticarsi della Coppa Italia, che deve ancora far svolgere le semifinali di ritorno e la finale. C'è poi la Nazionale, che intanto affronterà il 31 marzo la Germania a Norimberga in amichevole a porte chiuse: dal 25 al 29 maggio sarebbe (il condizionale a questo punto è d'obbligo) in programma un pre-ritiro in Sardegna in vista di Euro2020.

E se lo stop non terminasse il 3 aprile? Se non si potesse del tutto tornare in campo? Sono state lanciate delle proposte, da rianalizzare in un successivo Consiglio Federale il 23 marzo. «Non assegnare il titolo sarebbe un atto di grande mortificazione», ha detto Gravina. Dare il titolo alla Juventus ora in testa, decretare accessi alle coppe e cadute in B con la classifica attuale, scatenerebbe (non difficile immaginarlo) polemiche infinite. Ma sono opzioni comunque sul tappeto. «Mi sono poi permesso di lanciare l'idea dei playoff, tra le prime quattro, per lo scudetto», ha aggiunto Gravina. Ci sarebbero anche play-out per la retrocessione.

L'Aic ha chiesto la sospensione anche degli allenamenti, stringendo con la Lega Pro un accordo per lo stop sino al 20 marzo. La Lega di A se ne occuperà dall'assemblea di domani (sempre in tele e videoconferenza). Intanto molte squadre hanno già in autonomia interrotto il lavoro di gruppo sul campo: tra queste, Fiorentina, Milan, Cagliari, Lazio, Genoa e Bologna. Il Torino ha invece ieri svolto doppia seduta.

Il coronavirus, infine, ha indotto la Liga spagnola a decretare due giornate a porte chiuse. In Francia, Ligue 1 con stadi vuoti addirittura sino al 15 aprile.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Marzo 2020, 05:01

