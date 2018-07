Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Grande festa, ma anche troppi incidenti in Francia dopo la vittoria nella semifinale sul Belgio che ha proiettato i Bleus alla terza finale Mondiale negli ultimi 20 anni. Gli episodi più eclatanti sugli Champs-Elysees, dove centinaia di migliaia di persone si sono riversate al fischio finale. Risse e danneggiamenti hanno indotto le forze dell'ordine ad intervenire, rispondendo con lacrimogeni ai lanci di bottiglie e sassi. Cassonetti e auto in fiamme anche nel Nord, a Lille e dintorni, così come nel centro di Mulhouse e in quello di Nancy (est) e soprattutto a Grenoble, dove si sono contati nove feriti.Finale Mondiale, ma anche polemiche politiche sull'esultanza del presidente Emmanuel Macron che, da San Pietroburgo, ha twittato: «Appuntamento a domenica, per riportarci a casa la coppa». Critiche pesanti sono arrivate da sinistra e da destra. La cui leader Marine Le Pen ha sottolineato lo «slancio patriottico» di Macron, ma ha anche punto: «Se pensa che le conseguenze di quello che fa vengano spazzate via da una vittoria dei Bleus, rischia di essere deluso».Intanto la squadra di Deschamps cerca di mantenere il profilo basso. «Niente euforia»: così il portiere Lloris. Lo scotto di Euro 2016, della finale persa in casa con il Portogallo, è ancora forte.