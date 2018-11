Martedì 13 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Gian Piero Ventura non è ancora ufficialmente l'ex allenatore del Chievo. Ma è appare impossibile pensare ad una ricomposizione del caos partito con la volontà di dimettersi esplicitata dall'ex ct azzurro dopo il 2-2 di domenica pomeriggio con il Bologna al Bentegodi, tra l'altro primo punto per lui dopo 3 sconfitte consecutive e dopo 7 stop di fila della squadra, compresa l'ultima parte della gestione di Lorenzo D'Anna.Una situazione cui mette un carico da novanta lo sfogo social di Sergio Pellissier. Il capitano storico, uno che il gialloblù lo veste da 17 anni, che ha il Chievo come seconda casa e che a 39 anni suonati non ci sta: «Chi ama questa squadra non la può abbandonare solamente perché le cose vanno male, non è così che si fa. Non fate come Ventura, si vince e si perde insieme come deve essere in una squadra. Mai mollare fino alla fine».Ma la parte più amara del post su Instagram dell'attaccante aostano è un'altra, in riferimento alle voci secondo le quali Ventura avrebbe voluto lasciare la squadra già da qualche tempo: «Un'estate pesante con il problema plusvalenze, un inizio di stagione da dimenticare e per dire che non c'è mai fine al peggio le dimissioni di un mister che dal primo momento che è arrivato se ne voleva già andare. Pazzesco».Per la pressoché certa successione di Ventura i nomi più gettonati sembrano quelli di Domenico Di Carlo (sarebbe la sua terza esperienza alla guida del Chievo) e Serse Cosmi. Senza escludere un ritorno di D'Anna. Per l'ormai ex tecnico dei gialloblu, invece, un altro fallimento da collezionare, che arriva dopo la batosta da ct della Nazionale lo scorso autunno, quando fallì la qualificazione ai Mondiali. Un brutto finale di carriera.riproduzione riservata ®