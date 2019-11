Massimo Sarti

MILANO - «È un sogno? Stiamo vivendo un film di fantascienza, in quattro dimensioni». L'espressione usata dal presidente della Federtennis Angelo Binaghi rende perfettamente l'ottimo momento del tennis italiano, che vuole concludere con il botto un 2019 già fantastico. Si comincia oggi a Milano, con l'avvio della terza edizione delle Next Gen ATP Finals. Otto tra i migliori tennisti al Mondo nati dopo il 1998 si sfideranno (dopo due anni alla Fiera di Rho) all'Allianz Cloud di piazzale Stuparich, ovvero il rinnovato Palalido. Grandi aspettative sull'azzurro Jannik Sinner, altoatesino di San Candido, appena 18 anni compiuti lo scorso 16 agosto e per una settimana già n°93 della classifica ATP (da ieri n°95). Binaghi lancia verso la speranza di un grande torneo meneghino quello che sembra un predestinato: «Non siamo più solo partecipanti, ma protagonisti. Sinner deve cercare di arrivare sino in fondo. E se non lo farà subito lo rivedremo, perché è il più giovane di tutti. Lo spettacolo sarà assicurato, nel cuore pulsante di Milano e in un impianto splendido».

Sinner esordirà in serata contro lo statunitense Frances Tiafoe. Sino a giovedi si disputeranno i match dei due gironi eliminatori (due incontri al pomeriggio e due alla sera). Venerdì sera le semifinali, sabato le finali. Quando saranno prossime alla partenza a Londra le ATP Finals assolute, un sogno che Matteo Berrettini ha saputo trasformare in realtà, a 44 anni dalla partecipazione al vecchio Masters di Adriano Panatta e a 41 da quella di Corrado Barazzutti. Le vittorie nei tornei di Budapest e Stoccarda, la semifinale al Masters 1000 di Shanghai e la semifinale agli Us Open hanno portato il tennista romano al n°8 al Mondo. «Traguardo meritatissimo. Grazie alla sua bravura, a quella di coach Vincenzo Santopadre, di tutto il team e della famiglia. Ed ha solo 23 anni. Al tennis italiano stanno succedendo cose incredibili. È un grande momento per far appassionare tanta gente in Italia». Così Binaghi su Berrettini e non solo. Ci sono infatti ben 8 azzurri tra i primi 100 del ranking maschile. Con la speranza anche di ben figurare nella rinnovata Coppa Davis (Madrid, 18-24 novembre).

Oggi il sorteggio delle ATP Finals a Londra, in cui Nadal (tornato n°1, ma da verificare dopo l'infortunio di Parigi-Bercy), Djokovic, Federer, Thiem, Medvedev, Tsitsipas (vincitore delle Next Gen 2018), Zverev e Berrettini saranno divisi nei due gruppi eliminatori di una kermesse che dal 2021 al 2025 si terrà a Torino. Altra enorme conquista sportiva del nostro Paese. Non solo: dal 2020 il presidente dell'ATP sarà l'italiano Andrea Gaudenzi.

