MILANO - «È stata una gara molto difficile. È stato importante sbloccare il risultato». Parole di Matteo Politano. E grande merito per l'ex Sassuolo, autore al 67' della zampata mancina, poi bissata al 77' da un destro di Gagliardini dopo conclusione di Cédric, che ha trasformato per l'Inter un potenziale brutto pomeriggio in un 2-0 sulla Spal di importanza capitale.

Nerazzurri di nuovo a -1 dal Milan: il vero vantaggio sulla zona Champions (provvisoriamente di 6 punti) sarà determinato da Roma-Empoli di stasera. Intanto il Meazza (ancora una volta oltre 61mila spettatori), dopo aver sofferto e fischiato, è entrato nel migliore dei modi nel clima del derby di domenica prossima.

Sofferenza anche e di nuovo per il Var. Infinito è stato il silent check con il collega Di Bello prima che Calvarese convalidasse il vantaggio di Politano, in posizione regolare. Al 31' l'arbitro teramano era andato invece al video per annullare una bella rete di Lautaro Martinez, per un controllo di petto e poi di braccio del Toro, giudicato falloso. Questa volta le questioni di arti e di capezzoli, a differenza di quanto accadde a Firenze, non hanno influito sul risultato finale. L'argentino, che ha dato il là all'1-0 dell'Inter, si è dannato l'anima, spesso da solo contro tutti. Non si è fatto ammonire e lo rivedremo contro il Milan.

Mancherà invece in Europa League giovedì contro l'Eintracht. Al pari di Asamoah, Dalbert, Gagliardini, Joao Mario e Nainggolan. E questo si sapeva. All'ecatombe nerazzurra si sono aggiunti Miranda (frattura scomposta delle ossa nasali con sublussazione del setto, sarà operato nelle prossime ore) e Brozovic (risentimento ai flessori della coscia destra).

«Difficilmente ci saranno», ha già chiosato mister Luciano Spalletti. «Troveremo le soluzioni, qualcuno dovrà giocare fuori ruolo». Almeno ci saranno (salvo cataclismi) Perisic e Keita, in panchina e risparmiati contro la Spal.

«Icardi? Non parlo di lui, qualsiasi cosa dica viene tradotta in maniera molto particolare. Tornerà nel derby? Non ne parlo», ha aggiunto il mister di Certaldo.

