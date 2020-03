Massimo Sarti

MILANO È arrivata, finalmente, la conferma formale della Lega di Serie A. Juventus-Inter si giocherà domenica alle 20,45 in un Allianz Stadium di Torino a porte chiuse. Esattamente come era inizialmente programmato prima del rinvio deciso sabato mattina e il conseguente vespaio di polemiche. Trascinatosi sino agli impianti vuoti per lo sport di tutta Italia decisi mercoledì dal Governo sino al 3 aprile, a causa dell'emergenza coronavirus. I recuperi delle altre cinque partite della 26ª giornata avranno un calendario diverso da quello trapelato nelle scorse ore. Nessuna gara domani. Si inizierà domenica alle 12,30 con Parma-Spal, per proseguire alle 15 con Milan-Genoa e Sampdoria-Verona e alle 18 con Udinese-Fiorentina. Posticipo lunedì alle 18.30, infine, per Sassuolo-Brescia.

La Lega ha anche fatto slittare da mercoledì 11 a mercoledì 18 marzo i recuperi della 25ª giornata Torino-Parma e Verona-Cagliari, cui si aggiungerà Atalanta-Sassuolo. Su Inter-Sampdoria restano ancora l'asterisco e la dicitura «sarà riprogrammata alla prima data utile». Che al momento, se i nerazzurri andassero in finale di Europa League, sarebbe il 20 maggio. Ma mancano anche le semifinali di ritorno di Coppa Italia Juventus-Milan e Napoli-Inter. Se ne riparlerà nell'assemblea di Lega convocata per giovedì prossimo, 12 marzo e auspicata dall'ad nerazzurro Beppe Marotta.

L'Uefa ha intanto ufficializzato le porte chiuse per Valencia-Atalanta di martedì 10, ritorno degli ottavi di Champions League. «Si è deciso per le porte chiuse? Il rischio di contagio c'è anche per i calciatori e vanno prese tutte le precauzioni possibili per limitarlo», ha detto il presidente dell'Aic Damiano Tommasi, che si è spinto anche a chiedere che l'Uefa «prenda in considerazione l'idea di rinviare Euro2020 per dare più tempo ai campionati». L'indiretta risposta, alla britannica Sky Sports, del presidente dell'Uefa Alexander Ceferin è stata ancora una volta improntata all'ottimismo: «Penso che le cose saranno sotto controllo prima che l'Europeo cominci. Quindi non sono preoccupato».

Preoccupata invece pare essere la città tedesca di Norimberga, schieratasi contro l'amichevole Inghilterra-Italia del prossimo 31 marzo, per timore dell'arrivo di tifosi dal nostro Paese.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Marzo 2020, 05:01

