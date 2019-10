Massimo Sarti

MILANO - È ancora Gonzalo Higuain a spaccare l'Inter. Il 28 aprile 2018 siglò a San Siro il 2-3 sui nerazzurri consegnando lo scudetto alla Juventus. Perché il giorno dopo il Napoli sarebbe stato sommerso 3-0 a Firenze. «Abbiamo perso lo scudetto in albergo», disse Maurizio Sarri, allora sulla panchina dei partenopei.

Questa volta il Pipita (uscito dalla panchina) restituisce il maltolto al suo tecnico, segnando (dopo un'azione di 24 passaggi) l'1-2 che rimette le cose a posto per i bianconeri. Nel senso che la Juve ritrova la testa alla classifica, scavalcando i nerazzurri e ponendo fine alla striscia di 6 successi in campionato di Antonio Conte. «Gara di grande carattere e determinazione contro la squadra più solida sinora», afferma proprio il match winner Higuain. «Il sorpasso adesso conta poco. Conta che abbiamo fatto una prova di grande personalità e abbiamo vinto meritatamente. Il sarrismo nell'azione decisiva? No, ci sono i piedi dei giocatori, la loro grande qualità. E abbiamo ancora margini di miglioramento, non siamo al 100%», aggiunge Sarri.

Conte viene fermato dal suo passato. Prima e dopo il match viene beccato dai suoi ex tifosi. Ma il vero cruccio per l'allenatore dell'Inter è un altro: «Ci siamo un po' persi dopo l'uscita di Sensi. Poi non abbiamo cominciato bene il secondo tempo, ma ci siamo ripresi. Avremmo potuto segnare anche noi, hanno segnato loro. La gara è stata equilibrata, anche se non c'è equilibrio tra le due squadre. Non dobbiamo paragonarci alla Juventus, perché noi siamo all'inizio di un percorso. Nulla da dire ai ragazzi, che hanno dato tutto».

Sarri all'inizio sorprende scegliendo Bernardeschi e Dybala. Ed è subito Joya, che al 4' fredda Handanovic ricevendo da Cristiano Ronaldo e facendo passare il sinistro tra le gambe di Skriniar. E quando al 9' CR7 fa tremare la traversa e il sistema nervoso dei 75.923 presenti al Meazza (incasso record di oltre 6,6 milioni di euro) l'Inter si sveglia e guadagna un rigore grazie alle nuove norme sul fallo di mano. Braccio largo di De Ligt su cross di Barella e penalty trasformato al 18' con autorità da Lautaro Martinez. «Vogliamo continuare a lottare e suderemo sul campo per migliorarci», assicura el Toro.

Conte perde Sensi (34', risentimento all'adduttore) e ricorre a Vecino. Finale di frazione con gol annullato a Ronaldo per offside di Dybala e rigore reclamato dalla stessa Joya, che scatena un parapiglia generale al rientro negli spogliatoi. Nella ripresa a lungo meglio la Juve, ma è l'Inter (dopo l'uscita pure di Godin per un problema a un ginocchio) a impattare il conto dei legni al 69': deviazione di De Ligt sul palo su botta di Vecino. All'80' Higuain zittisce il Meazza nerazzurro, che non ritrova vigore all'85', perché Szczesny stoppa Vecino in uscita.

riproduzione riservata ®

Lunedì 7 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA