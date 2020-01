Massimo Sarti

MILANO Dove eravamo rimasti? Romelu Lukaku e Lautaro Martinez avevano trascinato l'Inter nel 2019 in testa con la Juventus. Il centravanti belga e il Toro argentino hanno iniziato il 2020 tenendo ancora i nerazzurri insieme ai bianconeri. Doppietta di Lukaku (la quarta in campionato) e sigillo di Martinez per battere 1-3 al San Paolo il Napoli e per sfatare un tabù durato oltre 22 anni. Perché la precedente vittoria interista in serie A a Fuorigrotta risaliva al 18 ottobre 1997, uno 0-2 con Gigi Simoni in panchina.

Impresa a cura di Antonio Conte, che come quella Inter è in lotta per lo scudetto con la Juve. Sognando magari un esito diverso. «Successo che ha una valenza importante, soprattutto perché il Napoli negli ultimi anni è stata la principale antagonista della Juventus, mentre l'Inter finiva sempre distante. Abbiamo ridotto il gap, ma dobbiamo continuare a giocare con personalità, con coraggio, aggredendo alti gli avversari».

Il salentino si è aggiudicato la sfida tra i tarantolati della panchina con Rino Gattuso, ancora invece a secco di punti casalinghi dopo lo stop anche con il Parma. La situazione di classifica degli azzurri rimane precaria rispetto alle aspettative di inizio stagione, con 17 punti in meno rispetto alla diciottesima giornata del 2018-19 e uno spaventoso -21 dalla vetta. «Ci siamo fatti tre gol da soli. Non è facile giocare in questo momento al San Paolo e non a caso si vedono tanti errori. La squadra è viva, ma non riesce a dare continuità». Così l'ex tecnico del Milan.

La coppia Lukaku-Lautaro ha toccato le 30 reti complessive tra campionato e Champions. 16 (14 in A) per l'ex Manchester United, micidiale in campo aperto al 14' e al 33'. Una scivolata di Di Lorenzo e una papera di Meret (comunque su un siluro partito a 111 km/h) hanno agevolato Lukaku, così come Manolas ha accomodato al 62' la palla dell'1-3 messa fulmineamente in rete da Martinez, a quota 14 centri personali di cui 9 in campionato. «Io e Lautaro siamo amici anche fuori dal campo. Sono contento di quello che stiamo facendo, ma dobbiamo lavorare per fare ancora di più. Conte è un leader importante per noi», ha detto Lukaku. «Romelu è una pippa. Ne sentite di tutti i colori su di lui, ma a noi va bene così», ha scherzato Conte. Il Napoli aveva accorciato al 39' con Milik e stava proponendo il proprio massimo sforzo per pareggiare, quando è arrivata l'incornata del Toro. Le ha provate tutte Lorenzo Insigne, fermato da Handanovic nel primo tempo e dalla traversa nella ripresa.

