Massimo Sarti MILANO - Dal diluvio di Bergamo è uscito un 1-1 sulla ruota

Massimo SartiMILANO - Dal diluvio di Bergamo è uscito un 1-1 sulla ruota dello spareggio tra Atalanta e Milan. Un risultato che consente ai rossoneri di essere certi almeno dei preliminari di Europa League, che la prossima estate saranno addirittura tre: sei partite concentrate in un mese tra fine luglio e fine agosto. Un fastidio che il Diavolo si stava evitando: sino al 92', quando Masiello ha pareggiato di testa il bel vantaggio ottenuto al 60' dall'ex Kessie con un destro secco e potente.Milan sesto, ma non ancora sicuro di portare a compimento questo piazzamento sino in fondo: servirà una vittoria domenica prossima a San Siro sulla Fiorentina. Un pareggio infatti esporrebbe Bonucci e compagni al rischio sorpasso da parte dell'Atalanta, impegnata alla Sardegna Arena contro un Cagliari affamato di punti salvezza. I nerazzurri hanno un punto in meno dei rossoneri ed in caso di parità sono in vantaggio negli scontri diretti. La compagine di Gasperini (in tribuna perché squalificato) può ancora ambire al sesto posto, ma non è ancora sicura di conservare la settima piazza, quella dei preliminari: la Fiorentina è a -3 e teoricamente può ancora operare il sorpasso. «Anche il settimo posto sarebbe gradito», sbotta il Gasp a fine contesa.Rino Gattuso si è comunque mostrato soddisfatto della prova del suo Milan, dopo la scoppola della finale di Coppa Italia: «Peccato per il risultato, avremmo potuto chiudere i conti in anticipo. Ho però visto la reazione. Sul piano della personalità è stata la miglior partita della mia gestione. Non era facile sul campo dell'Atalanta».riproduzione riservata ®