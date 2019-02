Massimo Sarti MILANO - Controsorpasso Milan! Relegati provvisoriamente in settima

Lunedì 11 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Controsorpasso Milan! Relegati provvisoriamente in settima piazza dalle vittorie via via di Lazio, Roma e Atalanta, i rossoneri si riappropriano del quarto posto solitario strapazzando 3-0 a San Siro il Cagliari (14° successo consecutivo in casa in campionato sui sardi) e tornando ad affermarsi con tre gol di scarto dall'1-4 di Reggio Emilia sul Sassuolo dello scorso 30 settembre. Una bella spinta per Rino Gattuso, in attesa dello spareggio Champions (perché tale sarà) di Bergamo di sabato prossimo. «Non voglio sentire la parole io, ma noi. Dobbiamo mettere al primo posto la squadra. Dobbiamo arrivare alle ultime 6-7 partite per giocarci qualcosa di importante», afferma Rino Gattuso. «Siamo stati bravi, abbiamo espresso un buon calcio, anche se a tratti siamo stati fortunati».Un autogol di Ceppitelli al 13' (carambola sul braccio dopo respinta di Cragno su sinistro al veleno di Suso) e la prima rete italiana di Paquetà al 22' spianano la strada al Diavolo, che chiude i conti al 62' con il solito Piatek, a bersaglio per la terza gara ufficiale di fila con il Milan e per la 23ª volta in 25 partite totali in stagione, Genoa compreso. Chiamatelo Pistolero o (alla Gattuso) Robocop, il polacco non sbaglia un colpo. Al termine di un'azione di contropiede anche rocambolesca, è non a caso lui a metterla nel sacco. «Voglio segnare ad ogni partita, restare concentrato per fare sempre bene».Poche parole, molti fatti.Arrivano dal cuore, poi, le frasi di Lucas Paquetà, che fa passare la palla sotto le gambe di Cragno, raccogliendo sul secondo palo un cross al bacio di Calabria, ma la prima gioia nel nostro calcio è dedicata a quel lutto al braccio in onore dei dieci giovani calciatori morti nei giorni scorsi a Rio De Janeiro nel rogo del centro sportivo delle giovanili del Flamengo, la squadra da cui arriva la nuova stella brasiliana del Milan. «Sono stati giorni particolari per me, perché quella era casa mia».I giocatori del Cagliari, con una maglietta nel riscaldamento, solidarizzano con i pastori sardi e la loro battaglia sul prezzo del latte.In campo si scontrano con un Milan in palla e con un Donnarumma tentacolare, che si oppone due volte alla grandissima a Joao Pedro. Nell'occasione della ripresa (poco prima del tris di Piatek) il brasiliano, dopo la prima miracolosa ribattuta di Gigio, lo scavalca con un cucchiaio, che però gli esce troppo grande e porta ad una traversa clamorosa. Nel 3-0 del Diavolo c'è anche un po' di buona sorte.riproduzione riservata ®