Massimo SartiMILANO - Ci sarà ancora la Cina tra l'Italvolley femminile ed il sogno mondiale. L'ultima giornata delle Final-six di Nagoya ha fatto infatti uscire la semifinale tra le azzurre e le campionesse olimpiche in carica. Appuntamento venerdì a Yokohama, con prima battuta alle 9,10 italiane, match che sarà preceduto (ore 6,40) da Serbia-Olanda, altra supersfida per continuare ad ambire alla medaglia d'oro iridata.Italia e Cina si ritroveranno a poco più di 4 anni dalla semifinale mondiale di un Forum di Assago stracolmo e gelato dall'1-3 incassato dall'Italia di Marco Bonitta, poi finita quarta. Una motivazione in più per le ragazzine terribili e per il loro tecnico Davide Mazzanti, che ieri hanno perso per la prima volta all'undicesimo incontro, per 3-1 contro le campionesse d'Europa della Serbia (25-21, 25-19, 23-25, 25-23). Sconfitta indolore, in un match che vedeva entrambe le squadre già qualificate per le semifinali. Si è visto qualche esperimento nell'Italia, con un turno di riposo concesso a Miriam Sylla, sostituita dalla 18enne Elena Pietrini, autrice di 15 punti. 28 ne ha ancora messi a terra Paola Egonu, contro i 29 dell'opposta serba Tijana Boskovic, di gran lunga le migliori attaccanti di questo Mondiale nipponico. «Nelle ultime due giornate non siamo riusciti ad esprimere completamente la nostra identità. Per le prossime gare sarà fondamentale ritrovare l'aggressività delle fasi precedenti», ha detto il ct Mazzanti, riferendosi anche al 3-2 sofferto, ma decisivo, di lunedì sul Giappone.L'Italia ha già superato la Cina a fine maggio in Nations League, ma soprattutto per 3-1 a Sapporo nella prima fase. Da quel 4 ottobre le pallavoliste dell'Estremo Oriente non hanno più però sbagliato un colpo, sino al 3-1 di ieri sull'Olanda che le ha consegnate alla semifinale con le azzurre. «L'Italia è una squadra forte, che analizzeremo a fondo per preparare al meglio la partita»: parole della ct cinese Jenny Lang Ping, nel 2000 eletta miglior giocatrice del XX secolo, in Italia con Modena da schiacciatrice (stagione 1989-90) e poi, da allenatrice, sulle panchine della stessa Modena, di Novara e Jesi tra il 1999 ed il 2005.