Massimo Sarti

MILANO - Ancora loro, Lautaro Martinez & Romelu Lukaku, danno spettacolo all'Eden Arena di Praga. Doppietta per l'argentino e prima rete in Champions League (oltre a due assist, un legno e due reti annullate) per il belga. L'Inter batte lo Slavia (e il Var) 1-3 e torna con il proprio destino in mano in chiave ottavi di finale. Assicurati da un successo il 10 dicembre a San Siro sul Barcellona, già certo del primo posto nel gruppo C dopo il 3-1 del Camp Nou sul Borussia Dortmund (in rete Suarez, Messi, Griezmann e Sancho). In ogni caso l'Inter (a quota 7 con i tedeschi, ma davanti per gli scontri diretti favorevoli) sarà qualificata facendo almeno gli stessi punti del Borussia, che riceverà lo Slavia.

Sono 22 i centri stagionali in coppia per la Lu-La, 11 per parte. «Romelu è anche una grande persona, lavoriamo tutti i giorni per migliorare l'intesa. Il Barça? Ripartiamo dai primi 45' dell'andata, possiamo giocarcela», afferma il Toro.

Dopo tanta sofferenza, per Antonio Conte è gioia sfrenata nel finale: «Lukaku e Lautaro stanno crescendo, anche perché siamo sempre più squadra. Avevamo un solo modo per restare vivi e ora ci aspetta una partita tosta. Ma potremo contare sulla spinta di 80mila persone. Come arriveremo al Barcellona? Adesso penso come arriveremo alla Spal».

Meraviglia al 19'. Progressione devastante a destra di Lukaku, che resiste alle cariche di più avversari e mette in mezzo per la splendida girata in controbalzo di Lautaro Martinez. Anche il belga gonfia la rete dello Slavia al 35', servito da uno scatenato Martinez dopo erroraccio in disimpegno di Frydrych. Maledizione europea sfatata per Lukaku? Nemmeno per sogno. Perché l'arbitro polacco Marciniak fa tornare tutti indietro, ad un contatto nell'area opposta ad inizio azione tra De Vrij e Olayinka. L'incubo per i nerazzurri si concretizza dopo la visione del Var: 0-2 annullato e rigore per i cechi, che Soucek (37') non spreca per il più beffardo degli 1-1.

Nella ripresa, doppia traversa colpita in breve tempo da Lukaku (di testa) e da Brozovic (volée dal limite). All'81' Lukaku entra quasi con la palla in porta, dopo aver dribblato Kolar. Vero è che Frydrych scivola male. All'88' doppio capolavoro interista: assist di esterno di Lukaku e botta al volo del Toro per la sua quinta rete in 5 gare di Champions. Al 93' il Var annulla un'altra rete al belga per fuorigioco. Ma questa non pesa.

Giovedì 28 Novembre 2019, 05:01

