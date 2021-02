Massimo Sarti

L'avventura alla Lazio di Alberto Zaccheroni iniziò nel settembre del 2001, chiamato da Sergio Cragnotti al posto di Dino Zoff. Al termine della stagione, i biancocelesti centrarono la qualificazione alla Coppa Uefa grazie al successo sull'Inter in occasione del fatale 5 maggio 2002 dei nerazzurri. Che il tecnico romagnolo avrebbe poi allenato nel 2003-04 subentrando ad Hector Cuper. E proprio la sfida di domenica sera a San Siro tra Inter e Lazio sarà il clou (con Napoli-Juventus) della prossima giornata.

Mister Zaccheroni, la Lazio delle sei vittorie consecutive potrà fare il colpaccio a Milano?

«A me piace di più quando gioca in casa, ma sarà di certo una Lazio tosta. Simone Inzaghi le ha dato una mentalità importante, è una squadra che sta dimostrando di essere sempre sul pezzo. Davanti ha Immobile che concretizza come pochi altri, sugli esterni ha giocatori di gamba. E poi c'è Milinkovic-Savic che quando sta bene può fare la differenza. Non sono in tanti a unire come lui prestanza e qualità. Lo dico da tempo: è un giocatore che potrebbe spostare gli equilibri ovunque».

Le piace l'Inter di Antonio Conte?

«L'Inter ha un'organizzazione e un'identità ben precise. Non è una squadra che ha l'obiettivo di piacere, ma di essere concreta, come sono in genere le squadre allenate da Conte. Contro la Lazio sarà chiamata a fare la partita, a far emergere le proprie qualità, che sono soprattutto nel gioco in verticale alla ricerca delle due punte».

Ma un pronostico alla fine si può fare?

«Sarà una gara da tripla. Potrà succedere di tutto».

Il Milan è favorito per lo scudetto?

«Secondo me sì. Qualitativamente non è a livello soprattutto di Inter e Juventus, ma contano le prestazioni. E le prestazioni dei rossoneri sono superiori ormai dalla fine dello scorso campionato. Non può essere una sorpresa».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA