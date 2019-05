Massimo Sarti

In principio fu la separazione tra la Juventus e Massimiliano Allegri. Il cinque volte campione d'Italia in bianconero ha detto che potrebbe fermarsi un po', ma tra l'anno sabbatico e il tecnico livornese potrebbe inserirsi una ricca opportunità al Psg o al Bayern Monaco. Ma soprattutto, da colui che sarà il nuovo padrone della panchina della Vecchia Signora, potrebbe partire una vastissima rivoluzione per gli allenatori di serie A. Chiamatelo domino, valzer, incastro. Di certo molto cambierà. Se non moltissimo.

Mentre Pep Guardiola e José Mourinho restano suggestioni, l'ipotesi Maurizio Sarri sta salendo di tono per la Juve. L'attuale manager del Chelsea, ex del Napoli e simbolo per il popolo partenopeo della lotta allo strapotere bianconero, sembra aver messo la freccia sui rivali Mauricio Pochettino, Sinisa Mihajlovic e Simone Inzaghi. Non ci sarà il clamoroso ritorno a Torino di Antonio Conte, destinato salvo cataclismi all'Inter, anche se Luciano Spalletti domenica riuscisse a conservare la Champions.

Ma torniamo a Inzaghino: a breve il presidente della Lazio Claudio Lotito gli proporrà il rinnovo, ma il biancoceleste pare essere finito in cima ai desideri anche del Milan. Quello dei rossoneri è un altro rebus. La Champions conquistata in extremis potrebbe salvare la permanenza di Rino Gattuso in rossonero. Ma dalle parti del Diavolo il destino della panchina si incrocia pure con quello legato alla dirigenza, con il dubbio legato alla permanenza del dt Leonardo. Con Simone Inzaghi al Milan (o comunque via dalla Capitale), per la Lazio è gettonatissimo il nome di Mihajlovic, che a Bologna un'intera città vorrebbe invece trattenere in rossoblù dopo la splendida cavalcata salvezza. Lo slot felsineo potrebbe essere riempito da Eusebio Di Francesco, non più da solo nell'orbita Milan per l'eventuale dopo Gattuso.

La Roma, dopo l'esonero di Di Francesco e in vista dell'imminente fine della parentesi Claudio Ranieri, ha corteggiato inutilmente Conte ed ha pensato a Sarri. In pole c'è ora Gian Piero Gasperini, nonostante il «con noi a vita» detto più volte dal numero uno dell'Atalanta Antonio Percassi. I due si vedranno, forse con una storica partecipazione alla Champions in mano. Che potrebbe essere però disputata da Marco Giampaolo, il cui futuro alla Sampdoria è più che incerto. Il successore? Leonardo Semplici o Stefano Pioli. Se si salva Vincenzo Montella dovrebbe ripartire dalla Fiorentina. Infine la variabile Roberto De Zerbi: la conferma al Sassuolo pare essere la prima opzione, ma se una big chiama...

