Massimo Sarti

Il Real Madrid (senza, tra gli altri, Sergio Ramos e Benzema) distrugge le speranze in Champions League dell'Inter e di Antonio Conte con un inequivocabile 0-2 a San Siro, che ricorda Diego Armando Maradona con uno struggente minuto di assoluto silenzio. I nerazzurri devono recitare il mea culpa per un inizio di partita molle, che porta già al 7' al rigore realizzato da Eden Hazard e concesso per un tamponamento in area di Barella ai danni di Nacho. Ma la madre di tutte le sciocchezze è al 33' la reiterata protesta di Vidal per un presunto contatto da penalty di Varane nei suoi confronti. Mentre l'arbitro inglese Taylor attende il check del Var (che potrebbe anche dar ragione all'Inter, ma così non sarà...) il cileno si guadagna (si fa per dire...) due ammonizioni in sequenza, lasciando l'Inter in dieci.

Nella ripresa, con D'Ambrosio e Perisic sulle fasce al posto di Bastoni e Lautaro Martinez, i nerazzurri provano a essere più aggressivi, ma al 59' Rodrygo, entrato da pochi secondi, propizia l'autogol di Hakimi. Game over al Meazza. Nulla più da dire, se non per i 4' soli concessi da Conte a Eriksen. Di certo se ne parlerà. Game over, o quasi, sulle speranze dell'Inter di acciuffare gli ottavi di finale.

I nerazzurri, sempre ultimi nel gruppo B con 2 punti (e per la prima volta nella storia senza successi nelle prime 4 partite di Champions) sono obbligati a vincere martedì prossimo a Moenchengladbach sul Borussia (travolgente 4-0 sullo Shakhtar) e il 9 dicembre al San Siro sullo Shakhtar, E potrebbe non bastare.

L'impresa delle imprese è invece quella dell'Atalanta, che sbanca Anfield e infligge uno splendido 0-2 al Liverpool, grazie alle reti di Ilicic al 60' e di Gosens al 64'.

Tre punti che permettono agli uomini di Gian Piero Gasperini di restare agganciati all'Ajax con 7 punti, a -2 dai reds. I bergamaschi si giocheranno presumibilmente la qualificazione il 9 dicembre in Olanda.

