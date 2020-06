Massimo Sarti

Dopo la Coppa Italia vinta dal Napoli riecco il campionato. «Dovrà essere il calcio del sorriso». Questo il pensiero di Fabio Caressa, voce e volto simboli di Sky Sport, alla vigilia della ripresa della Serie A. Per l'occasione il suo Sky Calcio Club raddoppia: non più solo la domenica, ma anche il sabato, dalle 23,45 all'una di notte, su Sky Sport Serie A, appena terminati i posticipi delle 21,45.

Caressa, come sarà il nuovo Club?

«Cercheremo di dare il minor spazio possibile a polemiche, moviole, VAR e cose simili, che ora considero fuori luogo. Cercheremo di parlare di più di tecnica, di tattica, di gioco, di recuperare un po' di sportività in più. Siamo andati in onda anche durante il lockdown: per molto tempo ben altre notizie hanno affollato le menti di tutti noi, ma abbiamo sempre creduto nella ripartenza. Adesso che la situazione sta migliorando tornerà anche il sorriso attorno al calcio».

Cosa ha notato di diverso riprendendo a fare le telecronache della Bundesliga?

«Si deve ora soprattutto avere un buon orecchio su quello che si dice in campo. Se prima il telecronista cercava di portare lo spettatore da casa allo stadio, adesso sarà quello di farlo arrivare sino a bordo campo. I giocatori non potranno più lasciarsi sfuggire nulla? Penso proprio che lo sappiano».

Che calcio ha visto dall'antipasto della Coppa Italia?

«Era piuttosto normale che ci fossero problemi di ritmo. Bisogna dare del tempo a tutti, anche a Ronaldo».

Gattuso ha vinto la Coppa Italia poco dopo aver perso la sorella Francesca. Una vicenda che ha commosso tutti.

«Non c'è persona che conosca Rino che ne parli male. E' schietto, diretto, perbene. Ha raccolto la vicinanza e l'abbraccio di tutti perché se lo è sempre meritato».

La Juventus resta favorita per lo scudetto?

»Sì, perché si giocherà ogni tre giorni e la rosa bianconera può offrire un sacco di possibilità diverse».

La Lazio non ha avuto neppure il rodaggio della Coppa Italia. Una bella incognita...

«Questa ripresa ci porta nel mondo dello sconosciuto. La Lazio ha però dato l'impressione di essere rimasta ben focalizzata sull'obiettivo».

L'Inter è tagliata fuori per lo scudetto?

«Lo vedremo tra 5 partite: dovrà fare 15 punti, poi capiremo».

Quale potrà essere la favola del calcio italiano post Covid-19?

«»ogno di raccontare una bella storia in Champions per l'Atalanta, dopo quello che ha passato Bergamo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Giugno 2020, 05:01

