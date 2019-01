Giovedì 31 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiBERGAMO - Serata storica per l'Atalanta, che travolge 3-0 nel quarto secco di Coppa Italia, allo stadio Atleti Azzurri d'Italia, la strapotente Juventus, infliggendo ai bianconeri la prima sconfitta stagionale in competizioni italiane, dopo 21 vittorie e 2 pareggi, uno dei quali proprio in casa degli orobici in campionato a Santo Stefano. Nelle scorse due stagioni l'Atalanta era stata estromessa in Coppa Italia sempre dalla Juve.Ora è l'osannato Gian Piero Gasperini a volare in semifinale, contro la Fiorentina: andata al Franchi mercoledì 27 febbraio, ritorno in Lombardia il 24 aprile. «È successo qualcosa di straordinario, era dura sperare di vincere così». È il commento dell'allenatore di casa. Sfatato dai bergamaschi un altro infinito tabù, perché la precedente affermazione sulla Signora risaliva addirittura al 2-0 del 19 novembre 2004, sempre in Coppa Italia. Dalla doppietta, oltre 14 anni fa, di Andrea Lazzari, a quella di Duvan Zapata, che al 39' rafforza immediatamente il vantaggio al 37' di Castagne. E poi chiude i conti all'86'. Il colombiano realizza per la decima partita ufficiale consecutiva, per un totale da capogiro di 17 centri.«È un'emozione bellissima. Giochiamo bene, vinciamo e questa squadra mi fa segnare tanti gol», afferma raggiante il 91 nerazzurro. Oscurati CR7 e gli altri big di una Juventus per una volta irriconoscibile, che in Italia non perdeva dallo 0-1 con il Napoli del 22 aprile 2018, stop alla fine ininfluente.Questa volta i bianconeri perdono in anticipo un obiettivo, non potendo più concorrere per la quinta Coppa Italia di fila. Dopo la prestazione a lungo deficitaria di domenica all'Olimpico con la Lazio, arriva una prova completamente negativa a Bergamo. Attacco spuntato e regali in difesa, con Cancelo e De Sciglio che agevolano l'1-0 ed il 3-0.Dopo il 2-0 Massimiliano Allegri protesta chiedendo un fallo su Dybala e viene espulso. «Giusto, ero nervoso. Serata storta, eravamo scarichi mentalmente». Il tecnico livornese non accetta però che si drammatizzi: «Campanello d'allarme? Allora gli altri che devono fare, usare i campanacci?».Da verificare il guaio al polpaccio destro che costringe Chiellini ad uscire nel primo tempo, a tre giorni dall'infortunio di Bonucci.riproduzione riservata ®