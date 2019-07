Massimo Ranieri all'Auditorium per ripercorrere una vita di musica

Sofia Unica

A 68 anni, dopo aver pubblicato 31 album e 36 singoli, con più di quattordici milioni di dischi venduti alle spalle, è tra gli artisti italiani che hanno venduto il maggior numero di dischi nel mondo. Piaccia o non piaccia, Massimo Ranieri è senza dubbio uno dei più importanti interpreti della musica italiana e, qualora ce ne fosse ancora bisogno, lo dimostrerà questa sera all'Auditorium Parco della Musica con un concerto unico, dedicato a tutti gli amanti della musica d'autore e della canzone popolare.

Ranieri, presenterà infatti i brani del suo nuovo album Malìa, un viaggio attraverso i grandi classici della canzone napoletana rivisitati in chiave jazz, con l'accompagnamento sul palcoscenico di alcuni dei più grandi musicisti italiani che faranno rivivere la atmosfere dei favolosi anni '50 e '60.

Da Malafemmina di Totò a Dove sta Zazà, passando per Strada nfosa di Modugno e Torero di Carosone, Ranieri arriva al secondo capitolo del suo personale viaggio nella canzone napoletana declinata in versione jazz, iniziato nel 2015 con l'album Malia Napoli 1950-1960. In questo inedito percorso programmato nell'ambito del Roma Summer Fest 2019 in corso all'Auditorium fino a venerdì 2 agosto l'artista sarà accompagnato da una rinnovata formazione composta da perle della musica italiana quali Stefano Di Battista ai sassofoni, Enrico Rava alla tromba e al flicorno, Rita Marcotulli al pianoforte, Riccardo Fioravanti al contrabbasso e Stefano Bagnoli alla batteria.

Lunedì 15 Luglio 2019, 05:01

