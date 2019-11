Massimo Popolizio

TEATRO INDIA

Si confronta con un capolavoro della narrativa americana: Furore di John Steinbeck, sulla crisi economica e sociale del 1929. Un'opera che porta sul palco la dolorosa e urgente attualità. Drammaturgia Emanuele Trevi. In prima nazionale.

L.tevere V. gassman 1, da oggi all'1/12, 20 euro

Sebastiano Somma

TEATRO GHIONE

In scena con Uno sguardo dal ponte, di Arthur Miller, tra i più importanti testi della drammaturgia americana, riprende una delle pagine più drammatiche del sogno americano di milioni di italiani nella New York anni '50.

Via delle Fornaci 37, da oggi al 24/11, da 23 euro

Luca De Bei

ALTROVE TEATRO STUDIO

Mette in scena un progetto originale del Gruppo Tapodes - Non so nemmeno se sono felice - ispirato a Irène Némirovsky e ai suoi scritti. Con Paola De Crescenzo, Aura Ghezzi, Roberta Infantino, Carla Recupero.

Via G. Scalia 53, da oggi al 24/11, da 15 euro

Martedì 19 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA