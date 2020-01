Massimo Galli, della società italiana di malattie infettive e tropicali, che cosa sta accadendo?

«Qualcosa che si era verificato anche in passato: da un serbatoio animale non ancora identificato è passato all'uomo un virus della stessa famiglia di altri virus che hanno già causato malattie agli esseri umani. Tra le più famose, la Sars, che aveva un tasso di letalità del 9,6%, e la Mers».

In Italia c'è rischio di contagio?

«Non ci sono voli diretti per Wuhan. Ora bisogna accertare se il virus è in grado di trasmettersi da uomo a uomo: si parla del caso della moglie di uno dei venditori del mercato, che non era andata sul posto. Anche uno dei malati all'estero forse non è legato al mercato. È importante non farsi prendere dal panico, si deve prima capire. Ad oggi, il problema sembra circoscritto all'Estremo Oriente, specie alla Cina. In fasi come queste, si rischia di dire cose che possono essere contraddette in tempi brevi».

Ci sono cautele che si possono comunque adottare?

«No, non ci sono. Ciò che ci dice quanto sta accadendo è che nuovi malanni possono venire in continuazione. Serve sorveglianza nei confronti degli agenti infettivi. E sarebbe necessario un miglior comportamento, specie in certe aeree, con gli animali e nel loro allevamento».(V.Arn.)

Lunedì 20 Gennaio 2020, 05:01

