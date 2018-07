Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaUno, con il suo basso a tracolla Fender, è una leggenda. L'altro, giamaicano di Kingston, con il suo tono di voce quasi baritonale è famoso soprattutto per aver scalato le classifiche nel 1995 con l'album Boombastic. Sting e Shaggy arrivano domani sera dal vivo sul palco di Roma Summer Fest, Auditorium Parco della Musica (ancora pochi biglietti rimasti). Coppia sui generis, se vogliamo. Eppure assai piacente, visto che l'inedito che hanno pubblicato poco tempo fa, Don't make me wait, è uno dei singoli sinora più programmati dalle radio italiane.«In tempi come i nostri, caratterizzati da divisioni politiche così forti, abbiamo pensato che se due artisti di culture diverse si uniscono per fare musica, divertirsi, ballare e cantare allora significa dare un messaggio politico molto forte», ha spiegato Sting. Del resto, Gordon Sumner, ex-leader dei Police, è sempre stato sensibile nel corso della sua carriera a cause umanitarie e sociali, partecipando anche a vari tour sin dagli anni Ottanta a favore di organizzazioni come Amnesty International. Oggi è un pacato milionario inglese che si gode la vita dividendosi tra il palco e la famiglia nelle sue residenze in giro per il mondo (tra cui la Toscana, New York e ovviamente Londra) con qualche vezzo da superstar. Per questo tour viaggia con un cuoco personale, su jet privato e lascia spesso gli organizzatori incerti sino all'ultimo su dove alloggiare, come da tipico cliché rock'n'roll. Può in fondo permetterselo, essendo stato il fondatore di uno dei gruppi più importanti e rivoluzionari del rock (e non solo), avendo creato con i suoi Police almeno tre grandi album (Reggatta de blanc, Zenyatta Mondatta e Synchronicity), continuando anche da solista e mescolare generi (dal jazz al pop) e creando sempre bestseller, con uno stile rimasto unico.Dal vivo, tutto questo si potrà ovviamente riassaporare con la scaletta dello show, che, dividendo il set con i pezzi più famosi dei due artisti, darà comunque spazio maggiore alle hit di Sting, con brani come Message in a bottle, Englishman in New York, Roxanne e l'immancabile Every breath you take. Per veri fan dei Police e non solo.riproduzione riservata ®