Massimiliano LevaUn nuovo cantante, Ross William Wild, trent'anni, appassionato di arti marziali e diplomato all'Accademia di Musica di Glasgow. A lui il compito di sostituire lo storico frontman dagli anni Ottanta Tony Hadley, per il gran ritorno degli Spandau Ballet all'Atlantico stasera.Un'eredità pesante, visto che gli Spandau sono uno dei gruppi più famosi ai tempi dell'ascesa dei Duran Duran, di cui furono rivali in testa alle classifiche: 25 milioni di dischi venduti e singoli bestseller come True, Gold, Only When You Leave, I'll Fly For You, Through The Barricades, per non parlare degli interessanti esordi nel solco della new wave, suggellati dal singolo-cult del 1981 To Cut A Long Story Short.Ma per Ross William Wild vale il curriculum: nel 2012 ha fatto parte del cast di Grease, poi ha recitato nel musical dedicato ai Queen We will rock you e infine ha vestito i panni di Elvis per l'opera pop Million dollar quartet, in cui partecipava anche Martin Kemp, bassista degli Spandau. E lì è stato scelto.Liti e querele nel gruppo erano già esplose alla fine degli anni Novanta, con una pace e reunion conseguente solo negli anni Duemila. Poi, l'ennesimo strappo con Hadley, ora solista. Della formazione originale restano tutti gli altri componenti: da Martin Kemp al basso a John Keeble dietro piatti a e tamburi.Sarà un tuffo nei migliori successi degli anni Ottanta, in una città che li ha sempre amati. Proprio a Roma pochi anni fa la band britannica, alla Festa del Cinema, presentò Soul Boys of Western World, il documentario sulla sua storia firmato da George Hencken.riproduzione riservata ®