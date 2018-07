Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaSuzanne Vega ha raccontato di aver sognato l'Europa, la cultura europea sin da bambina: «Tutto ciò è successo perché l'uomo che mi ha ispirato e mi ha dato il nome (Ed Vega, padre adottivo e scrittore) credeva nella Storia e non ci ha mai portati in un McDonald's». Così, deve essere per lei un piacere tornare in Italia, come è un piacere per i suoi fan riascoltare la sua bellissima voce. Un tour estivo che riporta in concerto un'artista che quasi tutti conoscono, fosse solo per quella canzone (Luka) così melodica e malinconica da diventare un classico senza tempo e simbolo di un'epoca. «Negli anni Ottanta ero una ragazzina che cercava in qualche modo di avere successo senza scendere a compromessi. Volevo essere libera da ogni cliché per stare solo bene con me stessa». Nella Grande Mela, per lei il fascino della musica era soprattutto quello per i grandi cantautori americani. «Ho iniziato che avevo quindici anni. Per due anni andavo ogni lunedì a fare le audizioni per essere presa come ospite musicale in un locale del Greenwich: The Bitter End. Ogni volta mi dicevano che non andavo bene. Alla fine vinsi la paura e provai al Folk City, un altro locale dove aveva persino suonato Bob Dylan. Mai avrei immaginato che avrebbero detto sì. Fu il mio vero esordio e su quel palco suonai ininterrottamente per cinque anni». Da allora, dopo il debutto nel 1985 con il suo primo disco omonimo e arrivata sino a oggi sempre coerente al suo stile, come un'affascinante signora del folk. «Sono sempre come allora, se devo essere sincera, non penso mai di cavalcare le mode. Lascio che sia, che tutto venga spontaneo. Finalmente, mi sento una vera folk singer».riproduzione riservata ®