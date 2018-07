Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaRuvido, se vogliamo. Ma anche sincero, sempre in cerca di poesia da cantare e da suonare. Alessandro Mannarino in qualche modo è un cantautore sui generis: capace cioé di raccogliere rabbia, disperazione, ma anche bellezza da mettere in strofe. Stasera arriva dal vivo sul palco di Rock in Roma, con Apriti Cielo - Il gran finale: un ultimo concerto dopo le due tournée (più di 150mila spettatori) cominciate con l'uscita del suo ultimo album, quello che dà il titolo anche al concerto di stasera. Un periodo davvero d'oro per lui, a cui è stato assegnato il Premio De André e il Premio Giovani del festival Collisioni, dato ogni anno a chi con la cifra originale del suo lavoro si è dimostrato un modello non omologato e critico per le nuove generazioni.Artista sui generis, dunque. «Anche se - dice - non vado sul palco per farmi dire quanto sono bravo. Chi come artista cerca solo di alimentare il suo narcisismo, non fa per me. Io provo a vivere la mia vita sempre con gli occhi aperti e con il cuore che batte. Se salgo su un palco, lo faccio perché credo che ci debba essere sempre un momento di scontro e abbraccio con il pubblico: una sorta di unione tra corpo e mente, attraverso musica e parole».Ci prova pure a Roma, davanti al pubblico di casa sua, con la band al completo, tutti i musicisti delle ultime tournée, e con Ultra Pharum, suonato per la prima volta dal vivo. E' il brano che Mannarino ha scritto a quattro mani con Samuel dei Subsonica, stasera ospite con lui sul palco di Rock in Roma. Classe 1979, nato e cresciuto nella Capitale, quartiere di San Basilio, per Mannarino sarà una serata speciale.«Nelle mie radici c'è tanto di Roma. È qualcosa che ho dentro, di viscerale. In fondo, ho amato, letto e ascoltato così tanto Gabriella Ferri, Ettore Petrolini e tanti altri che non poteva essere altrimenti. Gli stornelli fanno parte della mia vita. Questo sono io e il mio pubblico lo sa. Non mi nascondo, non l'ho mai fatto e mi piace essere così come artista e come uomo». Nel suo ultimo album c'è un mix di suoni e influenze dettate dal suo amore per i viaggi: «Un vero piacere a cui non so resistere: la voglia di viaggiare. In questi anni appena ho potuto ho messo lo zaino in spalla e sono andato, soprattutto in Sudamerica, ho viaggiato in Perù, Brasile, Colombia, ho suonato dovunque e con tutti, ho conosciuto musicisti straordinari».Chissà se per molti romani, da stasera, anche Mannarino farà parte della loro vita.Rock in Roma, apertura porte ore 18, inizio ore 21.45 - ingresso 25 euro.riproduzione riservata ®