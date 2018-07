Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaQuindici anni dal suo primo disco, Turbe giovanili. Tredici da Mr Simpatia, che di fatto era uno dei primi dischi di rap in Italia che davvero suonava nelle liriche come qualcosa di diverso. Passa il tempo, eppure piaccia o no anche ora che il timone del nuovo rap (o trap, come si chiama adesso) è passato in mano ad altri, giovanissimi, rapper, Fabri Fibra rimane sempre tra i numeri uno. Nessuno, forse pochissimi, anche in un ambiente competitivo appunto come quello della scena hip hop osa in qualche modo metterlo in discussione. Stasera (via delle Capannelle, ore 21.45) chiude il festival Rock in Roma e per certi versi è un evento. Vuoi perché a Roma non pochi colleghi lo stimano.Uno dei suoi ultimi brani di successo, Pamplona, tratto da Fenomeno, è stato inciso insieme a Tommaso Paradiso dei romani TheGiornalisti non a caso. Bello sempre avere successo, dice. «Però io sono uno che in un certo senso ama sempre starsene un po' per i fatti suoi. Il rapper italiano che va nei privè delle discoteche a farsi bello lo fa solo perché lo vede fare ai nomi famosi americani che magari ha ancora nei poster appesi in cameretta. Io no, sono diverso. E mi chiedo: ma tutti sti nuovi fenomeni, ci saranno ancora tra cinque anni? Io da più di dieci sono riuscito a rimanere sulla scena e neppure senza troppo smanettare sui social». La data a Roma fa parte del Le vacanze tour. Un'occasione per ascoltare uno dei rapper ancora più originali e, se vogliamo, veri dell'hip hop italiano.riproduzione riservata ®