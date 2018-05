Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaParola chiave: crescita. Non solo in senso artistico, chiaro. Ma anche umano: anzi meglio prima come persona e poi come artista. Emma Marrone è ormai lontana dalla ragazzina che nel 2010 vinse Amici di Maria De Filippi. Si è presa due anni dall'ultimo suo disco e a fine gennaio ha pubblicato Essere qui, quinto lavoro di studio, che porta dal vivo oggi sul palco del Palalottomatica, prima data del tour. «Mi sono presa il tempo necessario, per sbagliare e ricominciare da capo, per capire dove stavo andando e dove davvero volevo arrivare. Così sono nate le nuova canzoni e il titolo del disco. Ho voluto girare pagine sino a quando mi sono detta: ecco, ora ci sono», ha raccontato.Non caso i testi dell'album parlano di viaggi: viaggi interiori naturalmente, una rotta e un'evoluzione continua che alla fine mi ha regalato enorme fiducia in me stessa. E dopo questa maturazione, è arrivato anche il salto come artista con la pubblicazione di Essere qui in Giappone. Dove Emma ha tenuto un concerto lo scorso 21 aprile: a Tokio, per la precisione, per la terza edizione di Italia, Amore Mio!, il più famoso festival italiano nel Sol Levante. Poi, un salto veloce anche a Las Vegas, per partecipare una settimana più tardi al Billboard Latin Music Week. Insomma, un anno che neanche a metà per lei è già ricco delle migliori premesse per il futuro.«Prima di partire, per scaramanzia neppure volevo parlarne. Per me c'era una grande soddisfazione ma anche tanta responsabilità. Adesso che tutto è andato al meglio, sto mantenendo alta la concentrazione. Questo nuovo tour non deve deludere nessuno, come sempre del resto. Con Essere qui ho voluto investire su di me, ora investo sui miei fan. Mi aspetto come ogni volta tanto affetto e calore, anche e soprattutto dal pubblico romano, visto che ormai questa città è la mia seconda casa».riproduzione riservata ®Palalottomatica, piazzale dello Sport 1, oggi alle 21, ingr. da 35 a 60 euro, www.fepgroup.it