Massimiliano Leva

MILANO Lo dice senza troppi giri di parole: «Basta concerti». Anche se subito chiarisce: «Non per sempre, ma almeno per un po' di tempo». E così, per gli undicimila spettatori che lunedì sera hanno affollato il Forum di Milano per l'unica data milanese (ma anche per tutti i fan delle precedenti date del suo Paranoia Airlines tour, partito a marzo da Firenze), l'occasione è stata ancora più unica.

Fedez si ferma per un po'. Cancellata anche una data a maggio, sempre al Forum di Milano. E anche una all'Arena di Verona, a settembre probabilmente. Per lui, ora, spazio solo a progetti imprenditoriali. «Sarò a Los Angeles in quei mesi, tornare per qualche data era impensabile. Ho tante cose a cui pensare», racconta nel backstage del Forum, già sold out da gennaio, con i fan che urlano in coro il suo nome dalle gradinate. «È bello chiudere così. Sono molto contento di come sta andando il tour (che ha ancora due date: a Padova sabato 13 e a Conegliano domenica 14, ndr). Ora mi dedico però alle start up che seguo: una per fornire servizi alle aziende, entrata a far parte di un fondo molto grande chiamato Zerogrado. E c'è anche Soundreef, società per la gestione dei diritti d'autore con la quale ho un contratto ancora per sei mesi. Ormai la è diventata una holding familiare e io non sono solo un musicista ma anche un consulente di marketing. Ho bisogno di tempo per tutti i progetti della mia vita». E poi, il libro illustrato per bambini che sta ultimando.

«Ho scritto la storia - dice - Uno svago in più. Il ricavato del libro andrà in beneficenza». Intanto lo spettacolo del Paranoia Airlines tour va avanti sino alla fine. Con uno show unico sul palco: oltre 120mila euro a data per gli allestimenti e tecnologia, una cosa mai vista prima per un artista italiano. A Milano, senza band sul palco, Fedez ha voluto con lui in alcuni brani anche amici e parenti: Tedua in Che cazzo ridi, Stash in Assenzio, Emis Killa in Kim and Kanye, Noemi in Amore Eternit, Annalisa in Fuckthenoia, Dark Polo Gang in Tvtb e sua moglie Chiara Ferragni in Favorisca i sentimenti, per una dedica veloce davanti al pubblico milanese. Poi un saluto per tutti. Un arrivederci sino a un giorno imprecisato.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA