Massimiliano Leva

MILANO - In fondo, l'anima di un rocker sta anche nel nome che sceglie di portarsi addosso. E, nel loro caso, è ormai leggenda. Quattro lettere e una parola semplice: Kiss. Basta questo per riportare subito alla mente l'epopea di una delle più famose rock band al mondo, quella dei cosiddetti vampiri del rock, guidati dall'iperbolico bassista Gene Simmons e dal chitarrista Paul Stanley. Assieme al batterista Eric Stinger e alla seconda chitarra Tommy Thayer, Simmons e Stanley portano i Kiss questa sera sul palco del Milano Summer Festival all'Ippodromo del Galoppo di San Siro (ore 21) per l'unica data italiana dell'End of the Road World Tour (i biglietti sono ancora disponibili).

Si tratta dell'ultima tournée annunciata dalla band americana, che si muove da sempre tra il metal e il glam-rock. L'ultima occasione per ascoltare dal vivo hit da una discografia che, partita nel 1974 con il primo album omonimo, conta oggi 45 anni di carriera e un successo planetario, grazie a singoli che di diritto sono entrati nella galleria dei classici del rock. Del resto, come ha dichiarato una volta proprio Simmons: «Abbiamo sempre suonato per divertirci e per fare divertire. Abbiamo sempre sognato di fare lo show più bello del mondo». E in un certo senso così è. A Milano, oltre a una scaletta che porta dal vivo una ventina di singoli come Detroit rock city, Lick it up, I was made for lovin' you, Rock and roll all nite, Psycho circus, non mancheranno fuochi d'artificio, giochi pirotecnici ed effetti speciali, con i Kiss ovviamente in scena con loro divisa base di zeppe ai piedi, trucco in viso e costumi futuristici (ormai diventati anch'essi leggenda).

I fan li amano anche per questo, e proprio per questo hanno così trasformato i Kiss in un brand secondo solo alla più famosa lingua dei Rolling Stones: 30 dischi d'oro conquistati in carriera, 14 dischi di platino e tre di multiplatino, per un totale di 130 milioni di copie vendute, sino alla consacrazione nella Rock and Roll Hall of Fame. E a questo si aggiungano, aperti con il benestare della band, anche un golf club a Las Vegas, una catena di ristoranti, un servizio di limousine e un merchandising che conta oltre cinquemila prodotti da magliette e bicchieri. Sempre ovviamente con la famosa sigla: Kiss.

Martedì 2 Luglio 2019, 05:01

