Massimiliano Leva Il ragazzo che con il rap canta di immigrazione e immigrati.

Massimiliano LevaIl ragazzo che con il rap canta di immigrazione e immigrati. Il ragazzo si chiama Ghali Amdouni, ma per tutti è solo Ghali. Classe 1993. Lo è soprattutto per i tanti fan che lo seguono, che lo amano: record e besteseller non gli mancano. Come l'hit-single Cara Italia, dove appunto descrive la sua idea sullo stato attuale della politica e dell'immigrazione in Italia con versi come «Ma che politica è questa? Il giornale parla dello straniero come se fosse un alieno». Stasera arriva dal vivo al Palalottomatica. In un paio di anni è passato dai piccoli palchi a un tour nei palazzetti. Il suo concerto non è una cosa qualunque. In apertura, sfilano immagini della Tunisia, da dove arrivano i suoi genitori immigrati. Poi, immagini di Milano, dove invece è nato e cresciuto lui, quartiere Baggio. Come dire: questo sono io e queste sono le mie radici, la mia famiglia. «Mia madre mi ha sempre sostenuto, sin dal primo giorno - racconta - È sempre stata dalla mia parte. Ancora oggi le faccio ascoltare i miei pezzi in anteprima. Le chiedo di venire ai concerti. Voglio sapere cosa ne pensa di me».E cosa ne pensa lei?«Sa che per me è un sogno che si sta realizzando. Per la prima volta mi trovo davanti a tante persone. Lo faccio mostrando agli altri il mio immaginario, che è fatto anche dalla mia storia, dalle mie origini. Racconto il mio passato e presente. Durante il concerto mi servo di un'astronave che mi fa viaggiare nel tempo, pilotata dal mio amico immaginario Jimmy. È un'idea mia. Racconto con la mia creatività. Lo faccio con rispetto, scelgo di parlare solo con la musica e la fantasia».In ogni caso, ha definito questo tour come «la rappresentazione dell'Italia».«Certo, credo che sia necessario raccontare la verità, come canto in Cara Italia. È una canzone che parla da sola. E lì che dico quello che credo. Sono cresciuto in una periferia come quella milanese in cui so quali sono le regole, anche di strada».E qual è la sua strada?«Quella di tanti ragazzi. E non solo immigrati. Io non mi sono mai sentito uno straniero. Però se venivo escluso, non cercavo di assomigliare a chi mi escludeva. Reagivo, facevo capire che non volevo essere come loro perché era sbagliato discriminare. Ci sono ragazzi che magari a scuola non hanno questa forza di reagire. Parlo per tutti. Ecco perché canto questo nelle mie canzoni. Perché vorrei che fossero un esempio per questi ragazzi, un incentivo, per non sentirsi soli nelle difficoltà. Mi piacerebbero che pensassero che se uno come me, figlio di immigrati, è riuscito ad arrivare sino a qui, a fare un tour come questo, anche loro possono farcela a non cedere all'emarginazione».riproduzione riservata ®