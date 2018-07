Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaI fan li chiamano Chei & Di, usando le iniziali dei loro cognomi. In fondo, Peter Kruder e Richard Dorfmeister sono quasi un marchio, proprio come una multinazionale, almeno nell'ambito della musica elettronica. Un milione di copie vendute per ciascuno di due loro grandi album come DJ Kicks e Th K&D Session e da una ventina di anni, con la loro etichetta G-Stone, hanno dato vita a Vienna a suoni e musiche che vanno ben oltre le mode. Ma soprattutto, come duo, sono due grandi deejay, ormai apprezzati praticamente ovunque. L'occasione per ascoltarli la offre stasera Villa Ada, con la rassegna Roma incontra il mondo, dove Chei & Di suoneranno i brani della loro prima uscita discografica intitolata G-Stoned, pubblicata venticinque anni fa. Un evento in cui il duo suonerà addirittura per quattro ore, spalla a spalla, per un affascinante deejay set.Il loro segreto sta nella cura maniacale con dialogano attraverso console e computer utili a creare l'elettronica per cui sono famosi. «Agli inizi della nostra carriera nessuno a Vienna faceva quello che sognavamo di fare noi. Abbiamo scelto di cominciare la nostra carriera con l'entusiasmo e il coraggio di chi intraprende un viaggio», hanno raccontato. «Abbiamo sempre curato tutto della nostra discografia: dalle copertine dei dischi sino alla stampa. Non abbiamo mai pianificato la carriera: volevamo essere unici e non copiare nessuno, liberi di creare, con la stessa passione con cui lavoriamo ancora oggi. Ci definiamo quasi degli artigiani del suono. La nostra missione è la qualità del suono. L'unica pressione che sentiamo è quella di lavorare e lavorare sino a che non troviamo il suono perfetto, la quadratura del cerchio».Se proprio devono dire un paio di nomi come fonti di ispirazione, allora citano Brian Eno e i Kraftwerk, i Beatles dell'elettronica che negli anni Settanta hanno definito i canoni di un intero genere. Il loro stile piace dagli inizi così tanto che illustri colleghi li hanno anche chiamati per remixare i loro brani più famosi. «Ma ogni volta diciamo di sì solo se un brano che ci viene offerto crediamo che si possa migliorare con il nostro lavoro di remix. Ci è capitato con i Depeche Mode e con Madonna. Lei ci ha chiamato a notte fonda. Era negli Stati Uniti e ha pensato che non doveva perdere tempo. Come potevamo non rispondere?».riproduzione riservata ®