Massimiliano Leva I fan della musica italiana sono sotto choc. Emanuele Spedicato,

Massimiliano LevaI fan della musica italiana sono sotto choc. Emanuele Spedicato, chitarrista dei Negramaro, è stato ricoverato ieri in gravi condizioni per un'emorragia cerebrale nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Vittorio Fazzi di Lecce. Il 38enne, tra i fondatori della band salentina che rappresenta uno dei gruppi più graditi ai giovanissimi (e non solo), è stato infatti colto da un malore improvviso mentre si trovava nel giardino di casa, sbattendo al testa sul bordo della piscina.E' stata la moglie, l'attrice Clio Evans, che aspetta un bambino, a chiamare immediatamente i soccorsi. Subito ricoverato, le condizioni di Spedicato sono state considerate gravi anche se i medici - dopo averlo sottoposto a un delicato intervento chirurgico - affermano che le prossime ore saranno decisive.#FORZALELELa notizia, apparsa nelle prime ore del pomeriggio sul web, ha subito scatenato i commenti dei fan. Con l'hashtag #forzalele sono stati in tantissimi ad mandare a Spedicato un pensiero di coraggio.VALANGA DI MESSAGGIAnche tra i colleghi non è mancato l'affetto. Chi come Jovanotti con un semplice Siamo con te! o chi, come Francesco Facchinetti, esortando gli altri con un tweet in cui si legge: Forza Lele, siamo tutti con te!. Sud Sound System, Tiromancino, Fiorella Mannoia, Ermal Meta, Renzo Rubino: sono stati davvero tanti i messaggi che si sono riversati sui social network per il chitarrista dei Negramaro. Gli altri musicisti del gruppo hanno tenuto un atteggiamento silenzioso, anche sui profili social ufficiali della band, fino al tweet che ricalca semplicemente il #forzalele: «Pensate forte forte al nostro Lele! Fortissimo».TOUR CON IL FIATO SOSPESOI Negramaro hanno in previsione alcune date italiane per la promozione dell'ultimo disco Amore che torni, pubblicato lo scorso anno e arrivato subito ai primi posti delle classifiche. Per il momento, non è ancora stata data alcuna notizia ufficiale sui prossimi appuntamenti dal vivo in programma, tra le altre città, a Firenze, Milano, Reggio Calabria, Torino, Roma, Bari, Padova e Casalecchio di Reno (Bologna). Concerti da tenere nei palazzetti, che hanno ovviamente già suscitato molta apprensione tra i fan.riproduzione riservata ®